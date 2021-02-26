Kudret narı nerelerde yetişiyor, faydaları neler? İşte kudret narının kullanım alanları

Kudret narı, Asya, Karayip Adalarında, Amazon havzasında, Doğu Afrika’da doğal olarak yetişir. Uzak Doğu ve Güney Amerika'da ise özellikle yetiştirilmektedir. Bütün kısımları ve öz suyu çok acı olan meyve hamken yeşil, olgunlaşınca turuncu-kırmızı renkte, 10–20 cm uzunluğunda, geniş bir mekik sekline gelir. Girintili çıkıntılı ve pürtüklü bir yüzeye sahiptir. Olgunlaşınca, kabuğu geriye büküldüğünde çok sayıda, kırmızı, kahverengi veya beyaz renkli çekirdekleri ortaya çıkar. Tohumları (çekirdekleri) 7-10mm boyunda, yassı ve pütürlüdür.

KUDRET NARI FAYDALARI

Meyve ve yaprakları, mineral ve vitaminler bakımından zengin olan kudret narı demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri içerir. İspat edilmemekle birlikte, yaprak ve köklerinden hazırlanan çözeltinin, hemoroid şişliklerini indirdiği, yapraktan elde edilen çözeltinin öksürük kesici ve ateş düşürücü olduğu, aynı zamanda pürgatif (bağırsak boşaltıcı) ve antihelmintik (bağırsak kurtlarına karşı) etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Kadınlarda kısırlık tedavisinde ve karaciğer bozukluklarında iyileştirici olarak kullanılmaktadır. İltihaplı yaraların tedavisinde de yeri olduğuna inanılmaktadır.

Antidiyabetik etkisi:

1000'den fazla bitkisel ürün, hiperglisemiyi tedavi etmek için dünyanın çeşitli kültürleri tarafından kullanılmıştır ve bunlar arasında Kudret narı (M. charantia) en popüler bitkilerden biridir. Bugün, dünya çapında 140'dan fazla farklı çalışmada, hem insan hem de hayvan modellerinde M. charantia'nın farklı ekstrelerinin ve bileşenlerinin anti-hiperglisemik ve hipoglisemik etkilerini araştırılmıştır. Kudret narı meyvesinin çeşitli ekstrelerinin ve bileşenlerinin hipoglisemik etkilerini farklı fizyolojik, farmakolojik ve biyokimyasal etkiler aracılığıyla göstermektedir. Hipoglisemik etkilerinin olası yolları periferik ve iskelet kas glikoz kullanımının uyarılması, bağırsak glikoz alımının inhibisyonu, adiposit farklılaşmasının engellenmesi, anahtar glukoneojenik enzimlerin baskılanması, HMP yolunun anahtar enziminin stimülasyonu ve adacık β hücrelerinin korunması şeklindedir.



Antiülser etkisi:



Türkiye'de peptik ülserlerin neden olduğu mide şikayetlerini gidermek için ağızdan tüketilir. Türk halk hekimliğinde yaygın olarak kullanılan bir Momordica charantia preparatı meyvelerin yağ ekstresidir. Momordica charantia’nın yağ ekstresi önemli ölçüde iyileşme sağladı ve sonuçlar ekstrenin epitelizasyonu, neovaskülarizasyonu ve fibroblastların proliferasyonunu belirgin şekilde uyardığını ileri sürdü. Ayrıca inflamasyonu bastırdı ve yaraların hızlı iyileşmesini sağladı.

Kudret narı bitkisinin ülser, reflü ve gastrite karşı olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar da kudret narının ülserlerin tedavisinde kullanımını desteklemektedir. Yapılan bir çalışmada, kudret narında bulunan momordinin Ic’ nin gastrik mukozal lezyonları azalttığı saptanmıştır.

Gürbüz ve ark. (2000) kudret narının farklı ülser modelleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu amaçla etanol ile ülser modeli oluşturulan kobay fareler kullanılmıştır. Deneklerde, kudret narının zeytinyağlı ekstraktı ve kudret narı meyvesinin kurutulup toz hale getirilen meyvelerinin bal ile karışımının belirgin ve doza bağlı antiülser etki gösterdiği saptanmıştır. Dengiz ve Gürsan (2005) tarafından yapılan diğer bir çalışmada, kudret narının zeytinyağlı ekstraktının antiülser etkisi, kobay farelerde değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda kobay farelerde indometazinle oluşturulan ülser modelinde kudret narının zeytinyağlı ekstraktının ülsere karşı makroskopik olarak koruyucu etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Kudret narı bitkisinin midede üreyen ve mide asidinin artmasına neden olan H. pyloriye karşı önleyici etkiye sahip olduğu da bilinmektedir.

Yara iyileştirici etkisi:



Türkiye'de, dışarıdan yaralarda kullanılır. Bozulmuş bağışıklık yanıtı ve neovaskülarizasyon, büyüme faktörü yetersizlikleri ve kollajenin azalmış sentezi gibi bir dizi anormallik, diyabet ve gecikmiş yara iyileşmesi ile ilişkilidir. M. charantia meyve merhemi ile tedavi, diyabetik sıçanlarda yara kapanmasını önemli ölçüde artırır ve hücre dokusunun büyümesini ve farklılaşmasını düzenleyen önemli bir rol oynayan yara dokusunda TGF-β ekspresyonunu yükseltir. Normal deney hayvanlarında metanollü ekstreleri de benzer bir etki göstermiş ve yara alanını ve epitelizasyon süresini önemli ölçüde azaltmıştır.