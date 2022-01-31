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Kronik hastalıklar ve çeşitleri nelerdir? Kronik hastalık belirtileri ve tedavileri

#Sağlık#Kronik Hastalık Belirtileri#Kronik Hastalıklar Nerlerdir
Kronik hastalıklar ve çeşitleri nelerdir Kronik hastalık belirtileri ve tedavileri

Günlük hayatta insanlar arasında birçok kronik hastalığa rastlanılmaktadır. Bu kronik hastalıklar pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkması mümkündür. Kronik hastalık kişilerin yaşam kalitelerini düşürmekle beraber hayatları boyunca devam eden hastalıklardır. Bu bakımdan insanlar tarafından kronik hastalıklarla ilgili pek çok konu merak edilir. Kronik hastalıklar ve çeşitleri nelerdir? Kronik hastalık belirtileri ve tedavileri nelerdir detayları ile derledik.

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Kronik hastalıklar, hastanın vücudunda hangi bölgeye nüksetmişse o bölgedeki dokuların ve organların tam olarak işlevlerini yerine getirememesi sebebiyle birtakım bulgu ve belirtiler ortaya çıkmaktadır. Kronik hastalığa maruz kalmış olan kişilerde hastalık süreci uzun sürdüğünden dolayı kişi gün içerisinde halsizlik, ağrı ve duygu bozuklukları gibi pek çok belirti ile sosyal yaşamı oldukça etkilenebilmektedir. Bunun yanı sıra kronik hastalıklar ilk başlarda pek fazla belirti göstermediği için ve sağlık sistemi tarafından hastalığın tespit edilmesi zordur. Aynı zamanda kronik hastalıklar yavaş gelişim gösterdiğinde tıbbi girişimler yanıtsız kalmaktadır.

 Kronik Hastalık Nedir?

 Kronik hastalık, kişinin hastalığına dair bulgu ve belirtilerin ortaya çıkması için belli bir bekleme dönemi olan, kesin tedavisi bulunmayan, pek çok nedene bağlı olarak gelişen, uzun bir süreci kapsayan hastalıklara denir.

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 Kronik hastalıklar kişinin yaşam kalitesini düşürür, gündelik yaşam aktivitelerini sınırlar ve devamlı olarak tıbbı müdahaleler gerektirir.

 Kişide meydana gelen kronik hastalıklarda kendisini gösteren belirtilerin şiddeti kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bu belirtiler bazen hasta için dayanılmaz ağrılara sebebiyet verdiği gibi bazı dönemlerde de hastalığın şiddeti azalır ve kendiliğinden kısa süreli olarak hafiflik gösterebilmektedir.

 Kronik Hastalık Çeşitleri Nelerdir?

 Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi belli başlı birtakım hastalıklar için kronik hastalık tanımı yapmış ve tanım içerisinde değerlendirmede bulunmuştur. Bu kronik hastalıkların en sık görülenleri şunlardır:

 - Kalp ve damar hastalıkları,

 - Tip 2 Şeker hastalığı,

 - Bazı kanser türleri,

 - Obezite,

 - Kronik solunum yolu hastalıkları,

 - Eklem iltihabı (Artrit),

 - Böbrek hastalıkları ve

 - Hipertansiyon gibi hastalıklar kronik hastalık çeşitleri olarak bilinmektedir.

 Kalp Ve Damar Hastalıkları

 Kalp ve damar hastalığında kan dolaşımı içerisinde bulunan yağ yapısında bulunan moleküllerin damarın içerisinde bulunan çeperlere birikmesi sonucu yavaş yavaş sinsi bir şekilde ilerler. Bu hastalık belirti verdiğinde ise genellikle ilerlemiş olmaktadır.

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 Araştırmalara göre Türkiye'de 10 yıl içerisinde kalp ve damar hastalığı ile mücadele edecek olan hastaların sayılarının 2 katına çıkacağı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra kronik bir şekilde meydana gelen kalp ve damar hastalığı kişilerde depresyon riskini beraberinde artırdığı sıklıkla görülmüştür.

 Tip 2 Şeker Hastalığı

 Tip 2 şeker hastalığı kronik metabolik bir hastalık olarak karşılaşılan kronik hastalıklardan biridir. Bu hastalığa maruz kalan kişilerde sürekli olarak kan şekeri yüksek çıkmaktadır. Bunun sebebi ise pankreasın işlevini yerine getirememesi sonucunda insülin salgılanmaması durumdan kaynaklanan ya da vücudun bu insüline karşı göstermiş olduğu dirençten dolayı kan şekeri yüksek çıkmaktadır.

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 Kronik Hastalık Belirtileri Ve Tedavileri Nelerdir?

 Kronik hastalıklar hastalarda genellikle ilk başlarda belirti vermezler ve sinsi bir şekilde insan vücuduna yerleşirler. Bu sebeple hastalıkların çok sonradan belirti göstermesi ise tıbbi müdahalelerin sonuçsuz kalmasına sebebiyet vermektedir. Bunun yanı sıra kronik hastalıklar şiddetli eklem ağrıları, kalp ritim bozuklukları, kan şekerinin dönemsel olarak yükselmesi gibi bazen şiddetli bir halde belirti gösterirken bazen de çok hafif bir şekilde seyretmektedir.

 Kronik hastalıkların kişinin vücuttan nüksetmesi sonucunda tıbbı müdahaleler yetersiz kalsa da hastalığın hafiflemesi açısından uzman hekimlerce birtakım tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

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#Sağlık#Kronik Hastalık Belirtileri#Kronik Hastalıklar Nerlerdir

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