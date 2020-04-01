Kronik hastalık nedir ve ne demek? Kronik hastalıklar hangileri?

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların corona virüsünde oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Müzmin, Vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen anlamına gelen kronik hastalığın anlamı son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Peki, hangi hastalıklar kroniktir? İşte, kronik hastalıkla ilgili ayrıntılar.

KRONİK HASTALIK NEDİR?

Kronik hastalıklar genellikle, çok çesitli risk faktörleri içeren, etyolojileri belirgin olmayan, çok uzun latent dönemleri ve uzamış hastalık dönemleri olan hastalıklardır.

Kronik Hastalıkların Özellikleri

• Tam kür genellikle sağlanamaz ve genellikle orta yaşta baslar, ömür boyu sürer.

• Zaman zaman iyileşme dönemine girse de tekrarlar

•Risk faktörleriyle karşılaşma ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen süre çok uzun olabilir.

• Hastanın periyodik tıbbi bakımları olmalıdır.

• Ekonomik yükü çok artırırlar.

KRONİK HASTALIKLAR HANGİLERİ?

Astım: Astım, solunum yollarının süregelen bir iltihap sonucu aşırı derecede duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle zaman zaman daralmasına neden olan bir solunum yolu hastalığıdır.

Koah: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Tipik olarak zamanla daha kötüleşir. Ana belirtileri nefes darlığı, öksürme ve balgam üretimidir. Kronik bronşit sahibi insanların çoğu aynı zamanda KOAH hastasıdır.

Hipertansiyon: Yüksek tansiyon (hipertansiyon), tüm dünyada ciddi olarak insan ve toplum sağlığını tehdit eden, kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi ölümcül sonuçlara yol açan, tehlikeli ve yaygın bir hastalıktır. Kan basıncı ile kalp damar hastalıkları arasında yakın ilişki vardır. Kan basıncı ne kadar yüksekse kalp krizi, kalp yetmezliği, felç, göz ve böbrek hastalıkları gelişme riski de o kadar yüksektir.

Şeker hastalığı (diyabet): Diyabet halk dilinde bilinen adıyla şeker hastalığı, kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun; eksikliği ve/veya yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğudur.

Kronik Böbrek Hastalığı: Kronik böbrek hastalığı, böbrek işlevinin yıllar süren uzun bir dönem ilerleyici kaybı ile karakterizedir. Böbrek işlevinin kaybı kritik bir düzeye ulaştığında böbrek yetmezliği gelişir ve vücudun tüm organlarını etkileyen ciddi sorunlar ortaya çıkar.

Dünyada her 10 kişiden birinde böbrek hastalığı bulunmaktadır. Ülkemizde durum daha da kötüdür. Türkiye’de her 6-7 er4işkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunmaktadır.