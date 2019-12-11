Kramp neden girer, Kramp nasıl geçer, ayağa kramp girmesi nasıl geçer?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Birçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkatBirçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkat!#Alışveriş Festivali
Herkesin konuştuğu ihtimal Hesap karıştı, 1 farkla kazanırsa...Herkesin konuştuğu ihtimal! Hesap karıştı, 1 farkla kazanırsa...#A Milli Takım
Elmalı davasında flaş gelişme Türkiye bu olayı konuşmuştuElmalı davasında flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu#Elmalı Davası
Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğanın konutunu görüntülemişlerdi Soruşturmada yeni detaylar…Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntülemişlerdi! Soruşturmada yeni detaylar…#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rus haber ajansı duyurdu... Ermenistan karıştı Paşinyan bakanını kovduRus haber ajansı duyurdu... Ermenistan karıştı! Paşinyan bakanını kovdu#Ermenistan
2 yılda 18 kişiyi öldürdü... Kurbanlarını böyle seçmiş2 yılda 18 kişiyi öldürdü... Kurbanlarını böyle seçmiş#ABD
Merkez yine Çin Yüksek riskli 18 yeni virüsMerkez yine Çin! Yüksek riskli 18 yeni virüs#Koronavirüs
Canice öldürülmüştü Yaşam koçu cinayetinde son kararCanice öldürülmüştü! Yaşam koçu cinayetinde son karar#Beki İkala Erikli
Macronu gizli mesajı:Fransız bayrağını sessizce değiştirdiMacron'u gizli mesajı:Fransız bayrağını sessizce değiştirdi! #FRANSA
BBVAdan Garanti Bankasıyla ilgili flaş adımBBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım#Son Dakika
Akkuyu’daki gerginlik iddiasına ilişkin açıklama geldiAkkuyu’daki 'gerginlik' iddiasına ilişkin açıklama geldi#Akkuyu Nükleer
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
Portekizde Ronaldoya gecenin şoku Dünya Kupası bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadıPortekiz'de Ronaldo'ya gecenin şoku! 'Dünya Kupası' bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadı#Ronaldo
Zayn Malik, Gigi Hadide yalvarmaya başladı: Ne olur son bir şans verZayn Malik, Gigi Hadid'e yalvarmaya başladı: Ne olur son bir şans ver!#Gigi Hadid
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

Kramp neden girer, Kramp nasıl geçer, ayağa kramp girmesi nasıl geçer?

#Kramp Nasıl Geçer#Ayağa Kramp Girmesi#Kramp Nedir
Kramp neden girer, Kramp nasıl geçer, ayağa kramp girmesi nasıl geçer

Kısa süreli ağrıların oluşturduğu uyuşma hissiyle birlikte gelen kramplar nasıl geçer sorusu internette aranan konular arasında yer alıyor. Kramp vücut içinde bir takım eksiklerin habercisidir. Peki Kramp neden girer, Kramp nasıl geçer, ayağa kramp girmesi nasıl geçer?

Haberin Devamı

Kramp neden girer sorusu birçok kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Yetişkinlerde daha çok bacak bölgesinde baskın olan kramp girmesinin nedeni ve nasıl geçeceği merak ediliyor. Peki, kramp neden girer? Kramp nasıl geçer?

Yetişkinlerde % 60'a varan oranlarda, ağrılı bir spazm, sıkma ya da bükülme gibi bacak krampları görülür. Yapılan bir araştırmaya göre, garip bir şekilde, bu kramplar daha sıcak aylarda daha sık görülür. Bacak krampları, sıklıkla geceleri meydana gelir ve gebelerde sık görülebilir. Kramplar tipik olarak sadece kısa bir süre için meydana gelir, ancak çok rahatsız edici olabilirler.

Pek çok sağlık probleminde olduğu gibi beslenme kas liflerinin büyümesinde onarılmasında rol oynar. Kas krampları, genellikle sodyum, kalsiyum, magnezyum ve potasyum eksikliği nedeniyle yaşanıyor. Bu minerallerin hepsi sinirler arası iletimin sağlanması için çok önemli rol oynuyorlar. Ayrıca uzun süre hareketsiz kalmak (oturmak, uzanmak , uyumak) kramplara neden olabilir. Krampların spor aktiviteleri sırasında daha fazla yaşanıyor olmasının sebebiyse, vücudun tuz kaybı. Vücut yoğun aktivite esnasındayken tuz kaybediyor ve eğer gereken tuz miktarı kendisine sağlanmıyorsa kaslara iletilen sinyallerde sorun oluşmaya başlıyor.

Gözden Kaçmasın

Spora Yeni Başlayanlar İçin ÖnerilerSpora Yeni Başlayanlar İçin ÖnerilerHaberi görüntüle

Kramp neden girer?
Kramp neden olur sorusu, sık sık kas spazmı problemi ile karşı karşıya kalan kişilerin en çok merak ettiği sorudur. Birçok sağlık probleminde olduğu gibi beslenme bozuklukları da krampların oluşumunda oldukça etkilidir. Potasyum, magnezyum, kalsiyum ve sodyum gibi mineraller kas hücrelerindeki sinirler arasındaki iletişimde önemli rol oynar. Bu minerallerin vücuttaki eksiklikleri kaslarda kasılma ve gevşeme bozukluklarına yol açar. Aynı zamanda uzun süre oturma, yatma ve uzanma sonucu hareketsiz kalma kramp nedenleri arasındadır. Kramplar özellikle spor aktiviteleri sırasında oluşur. Egzersiz esnasında solunum ve terleme ile yüksek oranda su ve tuz kaybı yaşanır. Vücudun ihtiyaç duyduğu tuz miktarı sağlanmazsa kaslarda sinyal iletiminde sorunlar yaşanır. Aşırı elektrolit ve sıvı kaybı kramp oluşumuna neden olur. Bunlara ek olarak:

Sıvı ve elektrolit kaybı

Haberin Devamı

Sinir uçları ve kas liflerinin uyarılmasını arttıran kalsiyum ve magnezyum düşüklüğü

Haberin Devamı

Aşırı ishal ve kusma, hemodiyaliz ve beslenme bozuklukları nedeniyle serum elektrolit seviyesinde azalma

D, B6, B5 ve B1 vitamini yetersizliği

Alkol kullanımı, dolaşım bozuklukları ve şeker hastalığı gibi rahatsızlıklar da kramp oluşumuna neden olabilir.

KRAMPLAR NASIL GEÇER?

* Krampların tekrarlandığı kaslara gece yatmadan evvel sıcak uygulaması yapmayı deneyin. Bu uygulamalar kramp olasılığını azaltır: Bunun için termofor, ıslak sıcak havlu, sıcak su şişeleri ya da sıcak taşlardan yararlanabilirsiniz. Aman dikkat edin, cildinizi yakmayın!

Haberin Devamı

* Yeteri kadar su içmeye özen gösterin. Asla susuz kalmayın. Özellikle kalsiyum ve magnezyum miktarı yüksek mineral zengini doğal sular tüketmeye çalışın.

* Yatmadan önce bacak kaslarınızı gevşetici hareketler yapmayı deneyin. Masaj ve ovma hareketlerinin önleyici gücünden yararlanın.

* Magnezyum ve potasyum desteği kas kramplarını önler ve azaltır.

* B1 Vitamini kramp problemini hafifletebilir.

* Üzüm çekirdeği ekstrelerinin ayak kramplarına iyi geldiği düşünülüyor.

* E vitamini bacak kramplarını rahatlatır.



 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kramp Nasıl Geçer#Ayağa Kramp Girmesi#Kramp Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz