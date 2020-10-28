"Koronavirüse karşı gözlerinizi lensle değil, gözlükle koruyun"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç, koronavirüsten korunmanın ana unsuru olan maskenin yanlış kullanımının göz hastalıklarına davetiye çıkarabileceğini açıkladı. Doç. Dr. Kılıç, “Artık sürekli maske taktığımız bugünlerde özellikle gözlük kullananların gözlük camındaki buğulanmayı biraz azaltmak için devamlı eliyle burnunu açıp nefesini dış ortama vermesi daha büyük risk taşıyor. Belki kirli elleriyle farkında olmadan defalarca gözüne, burnuna ve maskesine dokunuyor ve belki de burnunu açarak virüsün başkalarına bulaşmasını sağlıyor ya da sağlıklıysa da maskesine sık sık dokunduğu ve açıp kapadığı için kendisini tam olarak koruyamıyor” dedi.

“GÖZ KURULUĞUNU ARTTIRABİLİR”

Özellikle gözlük kullananların maske takarken daha çaresiz ancak daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Kılıç, “Gözlüklerindeki buharı engellemek için burunlarını açmamaları bir taraftan hayati derecede önemliyken, diğer taraftan da buğulu camlar ile görmeleri kısıtlanıyor. Cerrahi maskelerin üst bölümünden nefesimiz havaya kısıtlı da olsa geçerken gözümüze çarpmasıyla buğulanma yaptığı gibi aynı zamanda da gözde kuruluk nedeni olabilir. Bu yüzden kuru göz hastaları belki biraz daha rahatsız olabilirler, sık sık damlalarını damlatmaları faydalı olabilir” ifadelerini kullandı.

“MASKEYİ YÜZE BANTLA YAPIŞTIRMAK ÇÖZÜM OLABİLİR”

Doç. Dr. Kılıç, gözlükle maske kullanımının bu kadar zorken çözümün kontakt lens olup olmadığını ise şu şekilde açıkladı: “Pandemi başladığı dönemlerde ilk duyurular kontakt lens kullanıcılarına yapılmıştı. Hatta Amerika Akademi Oftalmoloji Derneği ‘Aman dikkat gözünüze, lensinize dokunmayın, lenslerinizi iyi dezenfekte edin, mümkünse kontakt lense ara verin ve gözlüğe geçin’ diye duyurmuştu. Kısaca herkesin dikkatli olması lazım. Gözlük takanlar maskelerini burunlarına bant ile yapıştırarak nefeslerinin gözlüklerini buğulandırmasını engelleyebilir. Biz cerrahlar, bunu rutinde maske ile ameliyatta mikroskop buğulanmasın diye yapıyoruz, işe yarıyor. Lütfen maskenizi açıp kapamayın, burnunuz açıkta gezmeyin, maskenize dokunmayın, gözlüğünüzü çıkarıp takmayın, ellerinizi her dokunmadan önce mutlaka yıkayın.”

“VİRÜS GÖZDEN BULAŞTIĞI İÇİN GÖZLÜKLE KORUYABİLİRSİNİZ”

Kontakt lens kullananlara da tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Kılıç, “Lens kullananlar olabildiğince gözlüğe geçmeli. Çünkü hem daha hijyenik hem de kısmen de olsa dış ortamdan ayıran bir bariyer görevi görmektedir. Gözlüğe geçemiyorsanız, biliyorsunuz ki virüs gözden bulaşıyor, kontakt lensinizin bulaşı için aracı olabileceğini unutmayın. Elimizi her defasında iyice yıkayarak kontakt lensimize dokunalım. Kuru göz hastaları, nefesiniz maskenin üzerindeki boşluktan gözünüze doğru geldiği için şikayetleriniz artabilir, damlalarınızı sık sık damlatın, lütfen ellerinizle direkt gözünüzü ovalamayın, kaşımayın” dedi.