Koronavirüse karşı Akdeniz diyeti tavsiyesi; kan akışını düzenliyor

Yapılan son çalışmalara dikkat çeken Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler İç Hastalıkları Bölümünden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, "Koronavirüs enfeksiyonu aslında kanın akışkanlığını bozan bir damar hastalığı. Kanın gittiği her yeri etkiliyor. Zatürre bunun önemli ölümcül komplikasyonlarından bir tanesi. Koronavirüs bir damar hastalığı diyebiliriz. Yani kan hücrelerini ve kanın pıhtılaşmasını etkiliyor. Akdeniz tipi diyet de kanın akışkanlığı ve damar hastalıkları üzerine konuştuğumuz bir beslenme tipi olduğundan kalp damar hastalıklarında oluşan damar problemlerinin çözülmesinde ve koronavirüs enfeksiyonunda kanın akışkanlığının düzenlenmesinde fazlasıyla yararlandığımız beslenme biçimi diye konuştu.

"KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ÖLÜMLERİN İLK NEDENLERİ ARASINDA"

Günümüz insanının en ciddi problemlerinin başında dolaşım bozukluğunun geldiğini anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, "Bu nedenle kalp ve damar hastalıkları ölümlerin ilk nedenleri arasında yer alıyor. Bu peyderpey oluşan dolaşım bozukluklarının son raddeye gelmesi ve ölümcül sonuçlara yol açmasıyla ilerleyen bir durum. Burada aslında bizim beslenme biçimimiz kanın akışkanlığı ve dolaşımını çok etkiliyor. Paketli gıdalardan aldığımız trans yağlar, aşırı şeker yükü, tatlı içeceklerden aldığımız glikoz, fruktoz şurupları. Özellikle kırmızı etten aldığımız kolesterol içeriği çok yüksek yağlar. Bunların tümünün bozduğu mekanizma kanın akışkanlığı. Kanın akışkanlığı bozulduğunda vücudun iletim sistemi bozuluyor. Bununla birlikte bağışıklık yavaşlıyor. Çünkü vücut olanlardan an be an haberdar olup kana etkili molekülleri hızlıca gönderemiyor. Bağışıklık sisteminin temel elemanları düzenli çalışamıyor. Biz vücudumuzdaki kan dolaşımını ne kadar sağlıklı seviyeye getirirsek bağışıklığımız da o kadar yerinde ve dengeli olacak" uyarısında bulundu.

"SEBZE VE BALIK BAŞLICA BESİN KAYNAĞI"

Akdeniz tipi beslenmenin başlıca besin kaynağının zeytinyağı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, "Bununla birlikte sebzeler ve balık tüketimi diyette çok önemli yer tutar. Aksine bu diyette meyveler çok fazla yer almaz. Sebzeler, balık ve zeytinyağı üzerine kurulu bir beslenme biçimidir. Akdeniz tipi diyette kavrulmuş salça ve yağlar, ısıl işleme uğramış gıdalardan kaçınılır. Daha çok gıdalar olduğu gibi doğal halleriyle tüketilip minimum kimyasal maddeyle temas ettirilip özüne uygun şekilde servis edilmesi esasına dayanır" ifadelerini kullandı.

"KIŞ SEBZELERİ BU DİYET İÇİN ÇOK UYGUN"

Bu diyette sınırlı kırmızı et tüketimini önerdiklerini ifade eden Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, "Haftada 2 günü geçmemeli. Bu et de az yağlı olmalı. Beyaz et ve balık tüketimi ise serbest. Doğal tavuk eti bulabilirseniz onu da mutlaka tüketmelisiniz. Şu an en güveniliri balık eti. Kış sebzeleri Akdeniz Diyeti için çok uygun. Karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, pırasa, ıspanak, kereviz. Bunların hepsi kök sebzeler adı verilen kategoride yer alıyor. İçeriğindeki besin miktarları yüksek. Kan dolaşımını olumlu anlamda destekleyen, kalbe yük oluşturmayan ürünlerin bol miktarda tüketilmesini öneriyorum. Bunların aksine muz, üzüm, tatlı mandalina, elma, armut gibi meyvelere diyetlerinde yer vermesinler" tavsiyesinde bulundu.

"ÖZELLİKLE BU KİŞİLER DİKKAT ETMELİ"

Damar hastalığı olan kişilere uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, şöyle devam etti:

"Öncelikle bilinen damar hastalığı olan kişilerin dikkatli olması gerekiyor. Kalp hastalığı olanlar, kalpte stendi olanlar, kalp damarları tıkanık olanlar ya da tıkanıklık şüphesi olanlar, beyin damarlarıyla ilgili problem yaşayanlar, diyabeti olan kişiler, felç geçirmiş ve beyin pıhtısı atmış kişiler, akciğerde pıhtı atmış kişiler, bacak damarlarında pıhtı olanlar çok dikkatli olmalı. Sigara içen ve hareketsiz olanlar, kan yağları tablosu bozuk kişiler, insülin direnci olan ve ailede birinci dereceden akrabada diyabetik bulgular görülenler ve damar hastalığı olanların mutlaka dikkat etmesi gerekiyor."