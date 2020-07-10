Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor: Bu hastalığa dikkat!

Normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde ısınan havaların etkisi ile klima kullanımı arttı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, klimalardan yayılan havanın Covid-19 virüsün yayılmasına neden olduğunu ayrıca bir tür zatürre olan ve temizliği ihmal edilen klima filtrelerinde üreyen bakterilerin yarattığı Lejyoner hastalığının koronavirüs belirtileri ile ortaya çıkabileceğini söyledi.

ŞİKAYETLER KARIŞTIRILIYOR

Lejyoner hastalığının Covid-19 virüsüne benzer semptomlar gösterdiğine dikkat çeken Emsey Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, “Diğer zatürrelerden farklı olarak akciğerde yoğunlaşan sorunlara, Covid-19 virüsüne benzer rahatsızlıklardan daha çok kas ağrıları, halsizlik, ateş gibi belirtilerle kendini gösterdiği için şikayetler karıştırılabiliyor. Legionelle Pneumophilia adlı bakterinin sebep olduğu, bir zatürre türü olan Lejyoner hastalığı, kişileri tek tek etkileyebildiği gibi salgınlara da neden olabiliyor. Ayrıca Lejyoner hastalığı herhangi bir nedenle bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişilerde daha çok görülüyor. Klimaların filtre sistemlerinde kendilerine üremek için uygun ortam bulan bakteriler, klimanın yaydığı hava ile insanların solunum yollarına ulaşıyorlar’’ dedi.

KLİMALI ORTAMLARDA BULUNANLAR RİSK ALTINDA

Havaların ısınması ve yaz mevsimin gelmesiyle yaz tatili planları yapmaya başlandığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek adına maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kuralları devam edilmesi gerektiğine dikkat çekti ve diğer bir tehlike olan Lejyoner hastalığı hakkında şu uyarılarda bulundu.

“Otel ve restoranlar gibi büyük havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerde çalışan kişiler bu hastalığa yakalanma konusunda daha büyük risk altındadır. Ancak, özellikle yaz aylarında arabaya binen, evinde klima çalıştıran, AVM’lerde zaman geçiren pek çok kişi için de risk söz konusudur”

KAS AĞRILARI İLE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Lejyoner hastalığının tipik zatürre belirtilerine benzer belirtiler vermediğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, tipik zatürrenin aksine bu hastalıkta akciğer ve solunum sistemine ait şikayetlerin ön planda olmadığını söyleyerek, “İlk 24-48 saat içinde halsizlik, kırgınlık, yaygın kas ağrıları, şiddetli baş ağrısı ve huzursuzluk vardır. Diğer akciğer enfeksiyonlarından ayrılması oldukça zordur ve tanı laboratuvar testleri ile konulur. Sonraki süreçte; ateş ve ilk iki günde yoğun olmak üzere kuru öksürük görülür. Bulantı, kusma ishal, karın ağrısı gibi sindirim sistemi bulguları da olabilir. Hastaların yüzde 20’sinde sinir sistemi bulguları, konsantrasyon bozuklukları hatta koma görülebilir. Tedavide yaklaşık 20 gün boyunca bakterilerle savaşacak antibiyotikler kullanılır. Doğru antibiyotiğin uygun dozda kullanılması ile hastalık tedavi edilir’’ dedi.

ORTAM ISISINI 25 DERECE CiVARINDA TUTUN

Yazın bunaltıcı havalarda ihtiyaç duyulan klimanın temizliğinin titizlikle yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Görgüner, “Araçlarda ve evlerdeki klimaların direkt yüze ve göğse vurmayacak şekilde ayarlanması, yoğun zaman geçirilen ev ve iş yerlerindeki klimaların filtre bakımlarının yapılması ve ortamın ideal ısısını yaklaşık 25 derece civarında tutmak gereklidir” dedi.