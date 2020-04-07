Komorbid nedir ne demek? Tıpta komorbidite hastalığı nedir?

Komorbid ya da komorbidite Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamanın ardından Komorbid nedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tıpta bir veya daha fazla bozukluk anlamına gelen komorbid KOAH’la doğrudan ilişkili olsun veya olmasın, birlikte bulunan bir veya daha fazla hastalığı tanımlar. İşte, komorbid ile ilgili ayrıntılar.

KOMORBİD NEDİR?

Komorbidite ya da komorbid tıpta bir veya daha fazla bozukluk veya hastalığın temel hastalığa veya bozukluğa ek olarak aynı zamanda görülmesi durumudur.

Komorbidite, KOAH’la doğrudan ilişkili olsun veya olmasın, birlikte bulunan bir veya daha fazla hastalığı tanımlar. Tüm dünyada 65 yaş üzeri bireylerin %25’inde, KOAH’ın da aralarında olduğu sık görülen kronik hastalıklardan en az iki tanesinin, %10’unda ise üç veya daha fazlasının bulunduğu bilinmektedir.

Başlıca komorbid durumlar; iskelet kas güçsüzlüğü, kaşeksi, kardiyovasküler sistem hastalıkları (iskemik kalp hastalıkları, kalp yetersizliği, pulmoner hipertansiyon), metabolik sendrom, diabetes mellitus, osteoporoz, akciğer kanseri, anemi, obstrüktif uyku apne sendromu, depresyon ve glokomdur. Komorbid hastalıklar, KOAH’ın şiddetini ve prognozunu olumsuz yönde etkiler. Benzer şekilde KOAH da, komorbid hastalıkların seyrini değiştirmektedir. KOAH’lı hastaların %25’i kardiyovasküler, %30’u kanser, %30’u diğer komorbid hastalıklar nedeniyle kaybedilmektedir. Hava yolu obstrüksiyonunun şiddeti arttıkça, komorbiditelerin hastaneye yatış riskini, mortaliteyi ve sağlık harcamalarını da arttırdığı bilinmektedi