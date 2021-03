Kırmızı pancar nasıl tüketilmeli? Kırmızı pancarının mucizevi faydaları

Rengiyle ve lezzetiyle sofralarımıza renk katan kırmızı pancar, antioksidan ve mineral açısından zengin bir besin. Bu sağlıklı yiyecek çiğ veya turşu olarak tüketilebileceği gibi yemeklere de eklenebilir.

Kırmızı Pancarın Faydaları

- Bağışıklığı güçlendirir

Bağışıklık sisteminin hücreleri görevlerini yerine getirebilmek için C vitaminine ihtiyaç duyuyor. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor. Kırmızı pancar içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

- Beyin sağlığında etkili rol oynuyor

Kırmızı pancar içeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynuyor.

- Kan basıncını dengeler

Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgeniyor, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatıyor. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürüyor.

- Kalbi kansere karşı korur

Kırmızı pancar içeriğindeki betalainin antioksidan özellik göstermesi sayesinde bu serbest radikallerle savaşıyor ve bu özelliği sayesinde kalbi koruyor, kansere karşı savaşıyor.

- Sindirim sistemini düzenler

Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içerir ve bu sayede bağırsaklarımızı korurken, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunları önler.

Kırmızı Pancar Nasıl Tüketilmeli?

Hipertansiyon hastalarıyla yapılan çalışmalar, günde 1 su bardağını geçmemek şartıyla (250 ml) kırmızı pancar suyu tüketimin kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor. Ancak daha fazlasının tüketilmesi riskli olabilir.

Şeker oranı yüksek bir sebze olduğundan, pancar suyunun da aşırı tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, "Çalışmalara göre çok yüksek besin değeri nedeniyle haftada 2 gün, yarım veya bir bütün pancar ya da aynı aileden pazı, ıspanak, kinoa tüketimi önerilmektedir. Bazı kişilerin pancar tüketimi sonrası 24-48 saat kadar süren idrar ve dışkıda koyu kırmızı renk değişimi görülebilmektedir. Bu durumdakilerin demir metabolizma bozukluğu veya sık böbrek taşı düşürme sorunu olabilir, hekimlerine danışmadan fazla pancar tüketilmemeli" tavsiyelerinde bulunuyor.

Kırmızı Pancar Turşusu Tarifi

Pancarların dış kabuğunu bir fırça ve su yardımı ile iyice temizleyin ve üzerlerini iki parmak geçecek kadar suda haşlayın. Bu sayede pancarın pembe-mor rengini korumuş olursunuz. Pancarlar yumuşayınca kabuğunu soyun ve 4’er dilim halinde ayırın.

Cam bir kavanoza dilimlediğiniz pancarları, sarımsak, tuz, şeker ve pancarın haşlama suyunu da ekleyip kavanozun ağzını iyice kapatın ve kapağı açmadan 1 hafta bekleyin. Ancak yüksek tuz içeriği nedeni ile hipertansiyon hastalarının tüketmesi riskli olabilir.

