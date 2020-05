Kireçlenme neden olur? Kireçlenmeye ne iyi gelir? Kireçlenme tedavisi nasıl yapılır,

Yaşlanmaya bağlı olarak kıkırdak yapısı değişmekte ve fazla kilo alma durumu, kireçlenmeyi tetiklemektedir. 65 yaş üstü yetişkinlerin birçoğunda kireçlenme meydana gelmekte ve kireçlenmenin nedeni olarak obezite gösterilmektedir. Bazı kişilerde kalıtımsal olarak meydana çıkan kireçlenme, kadınlarda daha yaygındır. Herhangi bir kaza etkisiyle veya spor yaparken ekleme gelen travmalar, kireçlenmeye neden olmaktadır.



Kireçlenme Nasıl Geçer?



Kireçlenme konusunda bilinçlenen hastalar, ağır egzersizlerden kaçınmaktadır. Zedelenmiş eklem aşırı bir şekilde kullanılmamalı, ağrılı dönemlerde dinlenilmelidir. Eklemi çevreleyen kasların kuvvetlenebilmesi ve ekleme binen yükün azaltılması için düzenli bir egzersiz programı uygulanmalıdır. Her yaştan insanda görülebilen kireçlenme, bazı durumlarda cerrahi bir işlem gerektirebilmektedir. Dizde oluşan kireçlenme için bireyin kilo vermesi zorunludur.



Sağlıklı olan kiloda kalmak, zamanla kireçlenmenin geçmesini sağlamaktadır. Yürüyüş ve yüzme gibi hafif aktiviteler, kireçlerin oluşturmuş olduğu ağrıların azalmasında yardımcı olmaktadır. Protein eksikliğine bağlı kireçlenmelerde, bolca protein içeren besinler tüketilmelidir. Erkeklerin kadınlara oranla daha hareketli olması nedeni ile kireçlenme genelde daha çok kadınlarda yaşanmaktadır.



Kireçlenmeye Ne İyi Gelir?



Şişkinlikler ve eklem için kullanılan yeşil çay, kireçlenmeye bağlı eklem ağrılarına iyi gelmektedir. Zencefil tüketimi, kireçlenme şişkinliklerinin dinmesini sağlamaktadır. Hem soğuk hem sıcak kompres yapmak, kireçlenmenin neden olduğu eklem ağrılarını kontrol altında tutmaktadır. Kireçlenme şikayetinin olduğu bölgeye uygulanan doğru masaj hareketleri, kireçlenmeden kaynaklı şişkinlik ve iltihaplanmanın azalmasını sağlamaktadır.



Şişlik ve ağrı olarak kendisini gösteren kireçlenme, bir süre sonra hareket etmeyi zorlaştırmaktadır. Hareket etme sıklığı azaldıkça, kireçlenmenin neden olduğu ağrılar da artmaktadır. İlerleyen kireçlenme vakalarında eklemlerden ses gelmektedir. İskelet sistemindeki bozukluklar veya genetik nedenler, kireçlenme olarak kendisini göstermektedir. Kilo yapan yiyeceklerden uzak durulmalı ve dengeli beslenmeye önem verilmelidir.



Kireçlenme Nedenleri Nelerdir?



Kireçlenmenin azalmasında veya ortadan yok edilmesinde, bitkilerden yardım alınmaktadır. İnsan vücudunun her bölgesinde ortaya çıkabilen kireçlenme, ağrıya neden olmakta ve hareketleri kısıtlamaktadır. Vücuda giren enfeksiyonlu hücreler kemiklere kadar yerleşmekte ve bağışıklığın zayıflamasına neden olmaktadır. Kemiklere yerleşen iltihabın kalıcı olması, bireylerde kireçlenmenin başlangıcı olarak görülmektedir. Bazı mesleklerde sürekli ayakta kalma durumu, kireçlenmenin başlıca nedenidir.



Şiddetli eklem ağrıları ile birlikte bireylerde hareket kısıtlılığı gözlemlenmektedir. Spor yapmak ve yürümek, hareketsiz yaşamı önleyerek kireçlenmenin önüne geçmektedir. Günümüzde bireylerde meydana gelen hareketsiz yaşam biçimi, yaşlıların yanı sıra gençlerde de kireçlenme görülmesine neden olmaktadır. Gerekli mineral desteği sağlanmalı ve kilo dengesine önem verilmelidir.



Kireçlenmenin Çözümü Nedir?



Her yaştan insanda sıkça karşılaşılan kireçlenme, boyun ve bel fıtığına da zemin hazırlamaktadır. İlaç kullanımının yanı sıra kilo vermek de gerekmektedir. Kontrolsüz bir şekilde egzersiz yapmak, hiç egzersiz yapmamak kadar kireçlenmeye neden olmaktadır. Kontrol altına alınmayan kireçlenme, daha fazla ilerlemekte ve kıkırdağın aşınmasına kadar sebebiyet vermektedir.



Kireçlenme yaşayan bireyin sosyal yaşantısı göz önüne alınmalı ve günlük aktiviteleri planlı bir şekilde yapması sağlanmalıdır. Kireçlenmenin başlangıcında ağrı kesiciler ve egzersizler, faydalı olmaktadır. Kızartma türü yiyecekler kireçlenme açısından tehlikeli görülmekte ve kireçlenmeden şikayetçi olanların yağlı yiyeceklerden uzak durması, önerilmektedir. Aşırı kilolu olanlarda ve yaşlılarda, kireçlenme daha sık görülmektedir. Hafif ağrıların yaşanması gibi bir durumda, buz uygulaması iyi gelmektedir.