Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat!

Güncelleme Tarihi:

#Kilo Verme#Sağlık#Zayıflama
Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 08:22

Bu basit yöntem hayatınızı değiştirecek...

Haberin Devamı

Kilo vermek en popüler yeni yıl kararlarından biri olsa da çoğumuz bunu başarmakta zorlanıyoruz. Ocak ayını devirdik ve çoğumuz kilo vermek veya en azından kilomuzu korumak için gereken yaşam tarzına bağlı kalmakta güçlük yaşıyoruz. Ancak kilomuzu yönetmek söz konusu olduğunda daha iyi sonuç verebilecek bir yöntem var: Küçük değişiklik yaklaşımı. Bu yaklaşım, küçük adımlarla başlamanın uzun vadede en iyisi olduğu anlayışını içeriyor. Peki nasıl? Cevabı ve daha fazlası Mashable Türkiye'de...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kilo Verme#Sağlık#Zayıflama

BAKMADAN GEÇME!

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar! Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

#Antik Mısır Medeniyeti
Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat

Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat!

#Kilo Verme
Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol