Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat!

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Kilo vermek en popüler yeni yıl kararlarından biri olsa da çoğumuz bunu başarmakta zorlanıyoruz. Ocak ayını devirdik ve çoğumuz kilo vermek veya en azından kilomuzu korumak için gereken yaşam tarzına bağlı kalmakta güçlük yaşıyoruz. Ancak kilomuzu yönetmek söz konusu olduğunda daha iyi sonuç verebilecek bir yöntem var: Küçük değişiklik yaklaşımı. Bu yaklaşım, küçük adımlarla başlamanın uzun vadede en iyisi olduğu anlayışını içeriyor. Peki nasıl? Cevabı ve daha fazlası Mashable Türkiye'de...