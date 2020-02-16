Ketembilla nedir? Ketembilla nasıl tüketilir?

Dovyalis hebecarpa, yaygın isimleri Ceylon bektaşi üzümü, ketembilla,ve kitambilla Dovyalis cinsinde, Sri Lanka ve güney Hindistan'a özgü bir bitkidir. Meyve genellikle taze yenir veya reçel haline getirilir. Bazı çeşitler dikensiz (hasadı kolaylaştırmak için) ve daha büyük meyveler için seçilmiştir.

Meyve, 2-3 cm çapında, asidik, çok sulu ve birkaç küçük tohum içeren yenilebilir koyu mor bir meyvedir.

C vitaminini bakımından çok zengin bir meyve olan ketembilla, grip rahatsızlığının yaygın görüldüğü kış aylarında ilgi görüyor.