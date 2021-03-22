Kekik faydaları saymakla bitmiyor! İşte, kekik yağı ve kekik çayı hakkında bilinmesi gerekenler

Tohum olarak kekik aslında pek de alışılmış bir bitki değildir. Ufacık yaprakları canlandırıcı bir kokuya sahiptir ve etle yapılan tüm yemeklere farklı bir lezzet katar. Kekik geleneksel olarak maydonoz ve defne yaprağıyla beraber toplanır ve ana yemeklere konulan çeşniye dönüşür. Küçük kekik yaprakları önemli oranda antiseptik özelliğe sahip olan bir uçucu yağ içerir.

Kekik faydaları neler?

Kekik hem baharat hem de ilaç olarak kullanılan birkaç ıtırlı bitkiden biridir. Aromatik bileşenleri, bunlara aynı zamanda uçucu yağ adı verilir – kekik yapraklarının ve çiçeklerinin önemli olan bölümüdür.

Kekiğin uçucu yağı öksürüğü iki açıdan rahatlatır. Kekik hem bir spazm önleyici hem de bir balgam sökücüdür. Yani bu bitki yalnızca öksürüğü azaltmakla kalmaz aynı zamanda bronşal balgamı temizlemeye de yardımcı olur. Kekikte bulunan birtakım uçucu yağlar (timol ve karvakrol-kekik yağı- gibi) aromatik özelliğe sahiptir.

Kekikte yer alan vitaminler

Kekiğin bir diğer önemli özelliği ise antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir bitki olmasıdır. Kekikte demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, manganez mineralleri ve A, C, E, K, B6 vitaminleri bulunmaktadır.

Kekik çayı nasıl yapılır?

Bir çay kaşığı kurutulmuş kekik yaprağını bir bardak sıcak suya ekleyin. Bardağın sütünü kapatın ve böylece önemli uçucu yağların buharlaşmasını engelleyin. Süzün ve tatlandırmak için bal ekleyin. Bal, boğazın arkasını bir tabaka gibi kaplayarak kekiğin içindeki balgam sökücü özelliği pekiştirir. Öksürük için günde birkaç defa için. Kullanmadan önce bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin.

Kekik yağı nedir?

Doğal uçucu yağlar arasında yer alan kekik yağı, içeriğindeki timol, karvakrol,cineol, kafur ve borneol bileşenleri sayesinde alternatif tıbbın birçok alanında kullanılıyor. Ülkemizde genellikle Ege ve Akdeniz kültüründe yaygın olan bu esansiyel yağ, antioksidan özelliğiyle biliniyor.

Kekik yağı nelerde kullanılır?

Kekik yağı kozmetik ürünlere ilave edilir. Kekik yağı, antimokrobiyal özelliklere sahip olması nedeniyle ağız gargaraları, merhemler ve aromaterapi yağlarında kullanılıyor.

Ayrıca şampuan, saç kremi, yaşlanma karşıtı cilt bakım kremi ve ağız bakım ürünleri gibi kozmetiklerde de bulunuyor.

Kekik yağı, içeriğinde birçok zararlı kimyasal bulunan böcek kovuculara karşı güvenilir bir alternatif olabilir. Ancak diğer uçucu yağlar gibi alerjik reaksiyon verebileceğinden, seyreltilerek kullanılması ve uygulamadan önce her zaman yama yöntemiyle cildin bir köşesinde test edilmesi gerekir.

Kekik yağının faydaları neler?

-Kekik yağı kansere karşı koruyucu bir kalkan niteliğindedir. Güçlü bileşenleri sayesinde özellikle meme kanserinde, hücrelerin büyümesini engellemeye yardımcı olur.

-Kan şekerini düzenler ve idrar enfeksiyonları tedavisinde etkilidir.

-Besin değeri çok yüksektir, bu nedenle saç ve cilt sağlığında çok faydalıdır. Ciltteki aknenin giderilmesinde etkili bir rol oynar.

-Kolesterol seviyelerini dengeler, aynı zamanda kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Yüksek tansiyonun olumsuz etkilerini azaltırken, düşük tansiyon hastalarında da kan basıncını dengeleyerek halsizliği ortadan kaldırır.

-A ve C vitaminleri açısından zengin bir kaynak olan kekik yağı, kış aylarında vücudun direncini artırmada ve bağışıklığı güçlendirdiğinden soğuk algınlığı gibi hastalıkları en aza indirir.

-Kekik yağı yaraların iyileşme sürecini hızlandırır ve cildi yeniler. Aynı zamanda egzama gibi cilt hastalıklarında alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılır.

-Regl dönemindeki sancıları hafifletmede etkili olan yağ, Adet düzensizlikleri sorununun giderilmesinde faydalıdır.

Kekik yağının yan etkileri

-Kekik yağı yutulmamalı ve seyreltilmeden kullanılmamalıdır.

-Nane ailesinden gelen kekik bitkisinin yağı da eğer naneye alerjiniz varsa, cildinizde reaksiyon gösterebilir.

-Hamile ve emziren kadınların mutlaka doktor kontrolünde kullanması önerilir.

-Kekik yağı çocuklara verilmemelidir. Yetişkinlere göre daha hassas olan çocuklarda yan etki gösterebilir.

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