Katarakt neden olur, ne sebep olur? Katarakt nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

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Katarakt, lens çekirdeğinde yer alan proteinin zaman içerisinde değişime uğraması ise lenste sarı ve kahverengi lekeler meydana gelmesidir. Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan görme bozukluğu arasında en yaygın olan hastalık katarakt olarak bilinir.



Katarakt Neden Olur?



Gözde yer alan iris adı kısmın arkasında yer alan göz merceğini meydana getiren kristalin adlı proteinde kimyasal değişiklik ve proteolitik ayrım meydana gelir. Bunun sonucunda ise yüksek molekül ağırlıklı olan protein kümeleri meydana gelir. Lekeli, sisli ve bulanık görme durumu ortaya çıkar. Bu kümelenme zaman içerisinde artar ve ışığın göz içerisinde bulunan merceğe girmesinin önüne geçer. Bunu bir perde ile yapar ve göz saydamlığı da azalmış olur. Gözde lekeler oluşturur. Kümelenmeler ışığı dağılmasının önüne geçer, görüntünün retina üzerine gelmesini engeller. Fakat aile bireylerinin birinde katarakt varsa, diğer sağlık sorunları, geçirilmiş olan göz ameliyatları, genetik bozukluk, şeker hastalığı, göz travmaları, uzunca bir süre güneş ışığına bakmak gibi nedenler de kataraktın oluşma nedenleri arasında yer alır.



Katarakta Ne Sebep Olur?



Katarakt bir göz hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığın meydana gelmesinde pek çok genetik ve fiziksel faktörler etkilidir. Ailede birinde daha önceden de varsa, bu genetik bir etkiye sahiptir. Genetik olmasının yanı sıra fiziksel etkiler yani kişide sonradan da etki gösterebilir. Bazı nedenlere bağlı olarak bu hastalık meydana gelebilir. Travma yaşamış olmak, güneş ışınına maruz kalmak gibi pek çok etken katarakta sebep olur.



Katarakt Nasıl Anlaşılır?



Katarakt başlarda kendini göstermese de belli bir süre sonra mutlaka belirtiler ile ortaya çıkar. Genel olarak yaş ilerlemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Göz merceği zaman aldıkça daha fazla bulanıklaşır ve diğer kişiler tarafından bile fark edilir bir durum haline gelir. Görüşün net olmaması, net olmayan bölgelerde lekelerin ortaya çıkması, renkleri daha solgun görmek ve daha az keskin bir şekilde olmasına neden olur. Kitap okumak, televizyon izlemek gibi faaliyetlerin güçleşmesine neden olan bir hastalıktır.



Katarakt Belirtileri Nelerdir?



Katarakt ile birlikte gelen pek çok belirti vardır. Bu belirtiler ile kendini göstermektedir. Kataraktın belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

1. Derinlik hissinin kayba uğraması,

2. Gözlük numarasının sık sık değişime uğraması,

3. Göz yorgunluğu olması ve baş ağrısı yaşama,

4. Bulanık görme durumu,

5. Işıktan şikayet etme ve kamaşma hali,

6. Yakını ve uzağı görememe durumu,

7. Gece görüşünde azalma yaşanması,

8. Gözlük ihtiyacının daha az olması,

9. Renklerin soluk ve zor bir şekilde algılanması,

10. Gözlüksüz yakını daha net ve iyi bir şekilde görmek,

11. Güneşli olan günlerde görmenin bozulmaya uğraması olarak sıralanabilir.