Kasık Mantarı Nedir Ve Neden Olur? Kasık Mantarı Nasıl Geçer Ve Ne İyi Gelir?

Bulaşıcı bir hastalık olması ile beraber aynı zamanda deri hastalığı olması üzerinden, kasık mantarı günlük yaşantıyı ve cinsel hayatı da önemli oranda olumsuz etkilemektedir. Bu sebepten dolayı tedavi yöntemleri ile neyin iyi geleceği konusunda araştırılan rahatsızlıklar içerisinde giriyor.



Kasık Mantarı Nedir?



Üç değişik mantar tarafından ortaya çıkan ve kasık bölgesinde oluşan yüzeysel bir deri mantarıdır. Özellikle deride değişik lekelenmeler ve renk ortaya çıkarması ile beraber, içi sıvı dolu kabarcık şekli üzerinden kaşıntı eşliğinde seyreden bir rahatsızlıktır. Buna sebep olan belli başlı bazı farklı mantar türleri bulunur. Mutlaka uzman bir doktor kontrolü altında tedavi edilmesi gerekir.



Kasık Mantarı Neden Olur?



Kasık mantarı daha çok bulaşıcı bir hastalıktır. Bu bağlamda belli başlı bazı mantar türleri üzerinden yaşanabilecek bir durum olduğunu söylemek mümkün.



- Dermatofitlerin oluşturduğu Tinea inguinalis

- Kandidaların oluşturduğu İnguinal kandidiyazis

- Malesessia furfurunun meydana getirdiği Pityriasis versicolor (Samyeli)



Bu şekilde yaygın mantar türleri üzerinden bulaşması kapsamında, geniş spektrumunda bir bulaşma ortamı bulunmaktadır. Bu doğrultuda insanlardan ve hayvanlardan bulaşması ile beraber, aynı zamanda topraktan veya doğal ve suni su birikintileri üzerinden de bulaşabiliyor. Aynı zamanda cinsel ilişki yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu dile getirmek mümkün. Tabii bu doğrultuda ortak kullanım alanları kapsamındaki hamam ya da havuzlar üzerinden de bulaşabiliyor.



Kasık Mantarı Nasıl Geçer?



Birçok farklı rahatsızlıkta olduğu gibi kasık mantarı için gerçekleştirilecek olan yaklaşım büyük öneme sahiptir. Özellikle bu rahatsızlığa meydan verecek olan kolaylaştırıcılar alandan uzaklaştırılmalı ve bölge kuru tutulmalıdır. Konusunda tecrübe sahibi olan dermatolog bünyesi altında, harici ve sistemik tedavi yöntemleri ile mutlu edici cevapları almak mümkün.



Ancak özellikle bakteri etkisi ile beraber eğer zamanında tedavi edilmezse, egzama gibi birtakım sorunlar meydana getirebilir. Böyle durumlarda daha dikkatli bir şekilde ve yakından takip ile uzman dermatolog kapsamında tedavi yönteminin ele alınması gerekir. Tabii bu hastalık konusunda en önemli husus şüphesiz hassas ve özenli bir bakımdır. Dermatolog hekimi bünyesinde yapılan tedaviye uyulur ve kurallardan dışarı çıkılmaz ise, kısa bir zaman içerisinde yüz güldüren sonuçlar almak mümkün hale gelir.



Kasık Mantarına Ne İyi Gelir?



Belli başlı bazı yöntemler ve uygulamalar ele almak suretiyle, kasık mantarının önüne geçmek mümkün. Tabii alınacak olan önlemler için mutlaka uzman bir dermatolog kontrolü altında bilgi almak büyük bir öneme sahiptir.



- Hafif enfeksiyonlar konusunda mantar önleyici kremler kullanılabilir.

- Cilt her daim temiz ve kuru tutulmalıdır. Özellikle cinsel bölgenin kuru kalması büyük bir öneme sahiptir.

- Kasık bölgesine sürtünen ve cildi tahriş eden kıyafetlerden uzak durulmalıdır.

- Söz konusu kasık mantarı olduğu vakit ilgili bölge kesinlikle kaşınmamalıdır.

- Her gün düzenli olarak duş almak çok önemlidir.

- Özellikle iç çamaşırları sık sık yıkanmalı ve temiz kullanılmalıdır.

- Mayo ile çok uzun süre durulmamalı ve değiştirilmelidir.



Bu ve benzeri önlemler ile beraber kasık mantarının önüne geçmek mümkün. Özellikle uzman bir dermatolog kontrolü altında yapılacak olan tedavi yöntemleri ile beraber, yukarıda verilen önlemler destekleyici bir etki sağlar. Böylece kasık mantarı rahatsızlığından Kısa bir süre içerisinde kurtulmak mümkün olur.