Karınca Isırığı Nasıl Olur Ve Nasıl Anlaşılır? Karınca Isırığı Nasıl Geçer Ve Ne İyi Gelir

Çoğu ısırılma genelde karınca tümseğinin üstüne basınca ya da üzerine oturunca meydana gelir. Yuvasını korumaya hazır binlerce karınca bunu kendilerine yapılan bir saldırı olarak görebilir.



Karınca Isırığı Nasıl Olur?



Her karınca için geçerli olmasa da bazı karınca türleri ısırabilir. Özellikle ateş karıncaları diye adlandırılan tür, adını ısırığından alır. Karıncaların ısırması diğer böcek türlerine nazaran daha önemsiz gibi gelebilir. Fakat alerjisi olanlar için bu ısırıklar hafife alınmamalıdır.



Isırılan alanda ilk olarak ısı artması meydana gelir. Daha sonra kızarıklık baş gösterir ve dayanılmaz bir kaşıntı takip eder. Su toplamış ufak bir alanın çevresi kızarır ve tabi ki kaşıdığınızda cildinizin bir bölümü harap olur.



Karınca Isırığı Nasıl Anlaşılır?



Karıncanın ısırdığını anlamak oldukça kolaydır. Fakat bu ısırığı, sinek ısırığı ile karıştırabilirsiniz. Birbirlerine oldukça benzerler. Ateş karıncası ısırığına alerjinin olması nadir bir durumdur. Fakat yine de tedbirli olmak gerekiyor. Alerji belirtileri gösterenler mutlaka tıbbi tedavi görmelidir.



Karıncanın ısırdığı alanda şişme ve ağrı normaldir. Fakat aşağıda sıralayacağımız belirtileri taşıyorsanız mutlaka bir acil servise ya da hastaneye gitmelisiniz;

Isırığın meydana geldiği bölgede kurdeşen dökme, kaşıntı ve şişme,

Bulantı ve kusma,

İshal,

Nefes almada güçlük çekmek ve göğüs bölgesinde sıkışma,

Boğazın gıcıklanması, dilin ve dudakların şişmeye başlaması,

Yutkunamama,

Anaflaktik şok geçirmek, kişinin karınca ısırığına alerjisi olduğunu gösterir. Hemen tedavisi yapılmazsa sersemliğe, bayılmaya ve hatta kalbin durmasına sebep olur.

Karınca ısırığına karşı alerjiniz olduğunun farkındaysanız yanınızda yaygın adıyla epi-pen olarak bilinen adrenalin iğnesi taşımanızı öneriyoruz. Herhangi bir durum söz konusu olduğunda bilinciniz yerindeyken kendiniz ya da yapamayacak durumda iseniz bir yakınınız karınca ısırığı sonrasında enjekte edebilir.



Karınca Isırdığı Zaman Ne Yapılmalı?



Ateş karıncası ısırdığında, alt çenesiyle cilde kenetlenir. Kendisi bırakmadığı müddetçe uzaklaştırılması zordur. Elinizde ya da temiz bir bezle onu oradan çıkartmanız gerekebilir.



Pek çok kişi böyle bir durumla karşılaştığında kenetlenen karıncayı cildinden çıkarmak için suyun altına tutar. Bu çaba boşunadır. Doğru bilinen yanlışlardan birisidir çünkü suyun altına tutmak karıncayı oradan çıkartmaz.



Karınca Isırığına Ne İyi Gelir?



Karınca sizi ısırdığında kızarıklığın ve kaşıntının geçmesi için yapabileceğiniz bazı tedavi yöntemleri vardır. Bunlar;



Buz: Bir bezin ya da havlunun içerisine bir iki tane buz küpü koyarak karıncanın ısırdığı alana soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Bu sayede buz şişkinliği ve kaşıntıyı önceleyecektir.



Sirke: Doğal bir antibakteriyeldir. Ciltte bakteri oluşumunu engeller. Kaşıntı ve kızarıklık olan bölgeye özellikle aromasız ya da elma sirkesi sürdüğünüzde hem kaşıntı ve kızarıklıktan kurtulursunuz hem de enfeksiyon probleminin önüne geçebilirsiniz.



Diş Macunu: Genel olarak naneli olan diş macunları mentollüdür. Bu yüzden de ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Karıncanın ısırdığı alana sürerek hem alanı soğutabilir hem sızıyı en aza indirebilir hem de kaşıntı ve kızarıklıktan kurtulabilirsiniz.



Aspirin: Bir adet aspirini sadece macun kıvamına gelecek bir suyun içerisinde ezdikten sonra karıncanın ısırdığı alana uygulayabilirsiniz.



Karınca ısırıklarında alana uygulayabileceğiniz diğer kaşıntı ve kızarıklık giderici maddeler ise;

Tuz,

Alkol,

Beyaz sabun,

Poşet çay,

Çay ağacı yağı,

Kelamin losyonu,

Aloe vera,

Kabartma tozudur. Tüm bu maddeleri herhangi bir karışıma gerek kalmadan karıncanın ısırdığı alana sürdüğünüzde kızarıklığı ve kaşıntıyı alacaktır.