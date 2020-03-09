Kardiyoloji nedir? Kardiyoloji ne demek? Kardiyoloji neye ve hangi hastalıklara bakar?

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi ile ilgilenmektedir. Kardiyolojinin başlangıcı 1600’lü yıllarda kan dolaşımının Dr. William Harvey tarafında tarif edilmesine dayanmaktadır. Bundan sonra; tansiyon ölçülmesi, steteskop icadı, ilk kalp ameliyatı, yapay kalp kapağı gibi tıbbi ilerlemeler ile gelişmiştir.

Kardiyoloji Nedir?

Kardiyoloji, ilk olarak dahiliye bölümünün bir alt dalı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak uzmanlık alanı oldukça geniş olduğundan günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak kabul görmektedir. Kardiyoloji alanında uzmanlık kazananlar, kardiyolog olarak unvan kazanmakta ve vücudun dolaşım sistemiyle ilgilenmektedir. Kardiyologlar sıklıkla kalp cerrahları ile karıştırılsa da bu iki uzmanlık dalının farklı sorumluluk ve yetkileri bulunmaktadır. Bu kapsamda kardiyologlar; tanı testlerini yaptırma, yorumlama ve bazı girişimsel prosedürleri yapma sorumluluklarına sahiptir.

Kardiyoloji bölüme başvuran hastalarda çok belirgin semptomlar görülmektedir. Bu semptomlar; çarpıntı, nefes darlığı, bayılma, siyanoz, göğüs ağrısı ve çabuk yorulmalardır. Kalp ve dolaşım sistemindeki rahatsızlığı ilerleyen hastalarda bu semptomlar giderek ağırlaşmaktadır. Bu tarz hastalarda ilerleyen dönemlerde; ani kilo kaybı, kan kusma ve ortopne görülebilmektedir.

Kardiyoloji Ne Demek?

Kardiyoloji, kendine ait farklı alt uzmanlık dallarına sahip bir anabilim dalıdır. Buna göre kardiyolojinin alt dalları; nükleer kardiyoloji, girişimsel kardiyoloji, ekokardiyografi ve kardiyak elektrofizyoloji olarak sıralanmaktadır. Nükleer kardiyoloji; düzlemsel ve miyokard perfüzyon gibi görüntülemeleri kullanarak, damarlardaki hastalıkların teşhis edilmesini sağlamaktadır. Girişimsel kardiyoloji de ise kateter bazlı teknikler kullanılarak, bazı kalp hastalıklarına müdahale edilmektedir. Girişimsel kardiyolojide ilgilenilen hastalıklar; koroner arter, doğuştan kalp ve valvülerdir.

Ekokardiyografi kalbin fiziksel yapısını detaylı bir biçimde görüntülemeyi sağlamaktadır. Burada kalbin; odacıkları, kapakçıkları, karıncıkları ve ana damarları kesitler halinde incelenebilmektedir. Kardiyak elektrofizyoloji de ise kateter yardımıyla kalbin elektrik sistemi incelenmektedir. Bu bilim dalı testleri ile; kalpteki elektrik sinyallerine bakılmakta ve anormal kalp ritimleri tespit edilebilmektedir.

Kardiyoloji Neye ve Hangi Hastalıklara Bakar?

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sisteminde yer alan tüm hastalıkları incelemektedir. Kardiyolojinin incelediği hastalıkların başında kalp krizleri ve kalp yetmezliği gelmektedir. Kalp krizi, kalbi besleyen damarlarında oluşan ani tıkanıklıklar neticesinde başlamaktadır. Bu tarz krizlerde hastanın hayati tehlikesi bulunmaktadır.

Kalp yetmezliği ise kalbin vücuda yeterli kanı pompalayamadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında; hipertansiyon, aort yetmezliği, aort darlığı ve anevrizmalar da kardiyolojinin sorumluluğunda yer almaktadır. Kardiyoloji ana bilim dalının incelediği hastalıklar aşağıdaki gibi kategorize edilebilmektedir.



- Kalpte anormal atış ve çarpıntılar.

- Kalbi besleyen damarlarda daralma ya da tıkanma.

- Doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları.

- Kalp kapaklarının daralması, kalp kapakçıklarında yetmezlik.

- Aort damarı rahatsızlıkları.

- Bacak damarı rahatsızlıkları.

- Hipertansiyon.

- Kalp yetmezliği.

- Kalpte primer tümörler.

- Ventriküler hipertrofi.

Kalp ve damar hastalıkları, vücudun beyin, böbrek ve akciğer gibi diğer organlarına yapılan kan iletimini de etkilemektedir. Bu sebeple de kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları ciddiye alınması gereken hastalıklardır.

Kardiyoloji kapsamında bakılan hastalık belirtileri kadın ve erkeklere göre değişken şiddet ve özelliklerde gözlemlenmektedir. Ancak özellikle; göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı hissedenlerin doğruca kardiyolojiye başvurması gerekmektedir. Kardiyoloji bölümünde kalp hastalıklarına tanı koyabilmek için farklı yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemler; efor testi, akciğer grafileri, ekokardiyografi, kardiyak kateterizasyonu, BT koroner anjiyografi, EKG ve miyokart perfüzyonudur.