Karbonat limon maskesi nasıl yapılır? Koltuk altı kararması için öneriliyor
Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, Mutfaktan temizliğe kadar birçok alanda kullanılan karbonat güzellik maskelerinde de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle limon ile bir araya geldiğinde çok iyi bir cilt maskesine dönüşebiliyor.
Koltuk altı, diz, dirsek gibi bölgelerde sıkça karşılaşılan cilt kararmalarını, evde yapabileceğiniz basit tariflerle önleyebilirsiniz. İşte koltuk altı kararmasına iyi gelen karbonat limon maskesi tarifi…
Malzemeler:
2 tatlı kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı limon suyu
2 tatlı kaşığı elma sirkesi
Hazırlanışı:
Bir kasede tüm malzemeleri birleştirin.
Karışımı temiz yüzünüze uygulayın.
15 dakika sonra ılık suyla yıkayın.
Maske sonrası nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin.
Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.