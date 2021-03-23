Karbonat limon maskesi nasıl yapılır? Koltuk altı kararması için öneriliyor

Koltuk altı, diz, dirsek gibi bölgelerde sıkça karşılaşılan cilt kararmalarını, evde yapabileceğiniz basit tariflerle önleyebilirsiniz. İşte koltuk altı kararmasına iyi gelen karbonat limon maskesi tarifi…

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 tatlı kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı:

Bir kasede tüm malzemeleri birleştirin.

Karışımı temiz yüzünüze uygulayın.

15 dakika sonra ılık suyla yıkayın.

Maske sonrası nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin.

Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

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