MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriKarbonat limon maskesi nasıl yapılır? Koltuk altı kararması için öneriliyor
GeriSağlık Karbonat limon maskesi nasıl yapılır? Koltuk altı kararması için öneriliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık
Haber Giriş: 23.03.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Karbonat limon maskesi nasıl yapılır? Koltuk altı kararması için öneriliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karbonat limon maskesi nasıl yapılır? Koltuk altı kararması için öneriliyor

Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, Mutfaktan temizliğe kadar birçok alanda kullanılan karbonat güzellik maskelerinde de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle limon ile bir araya geldiğinde çok iyi bir cilt maskesine dönüşebiliyor.

Koltuk altı, diz, dirsek gibi bölgelerde sıkça karşılaşılan cilt kararmalarını, evde yapabileceğiniz basit tariflerle önleyebilirsiniz. İşte koltuk altı kararmasına iyi gelen karbonat limon maskesi tarifi…

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 tatlı kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı:

Bir kasede tüm malzemeleri birleştirin.

Karışımı temiz yüzünüze uygulayın.

15 dakika sonra ılık suyla yıkayın.

Maske sonrası nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin.

Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi