“Karantina günlerinde fazla tuz tüketimi tehlikeli olabilir”

“TÜRKİYE’DE 3 KAT FAZLA TUZ TÜKETİLİYOR”

Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüketilmesi gereken günlük tuz miktarının yetişkinler için 6 g (1 silme tatlı kaşığı) ile sınırlandırıldığını belirtti. Yaşa göre tüketilmesi gereken tuz ve sodyum miktarlarının farklılık gösterdiğini ifade eden Karagöl, “Ancak ülkemizde Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından 14 ilde bin 970 kişi üzerinde yapılan ve Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması “SALTurk” adı verilen çalışmada, tuz tüketiminin ortalama 18 g/gün olduğu görülmüştür. Bu rakam ülkemizde günlük sağlıklı miktarın üç katı tuz tüketildiğini gösteriyor” diye konuştu.

“KANSER, MS, KATARAKT, BÖBREK VE KALP HASTALIKLARINA YOL AÇABİLİYOR”

Tuz ile alınan sodyumun vücutta normal kas hareketlerinin sürdürülmesi, sinirlerin uyarılması, kan basıncının düzenlenmesi, elektrolit, sıvı, asit-baz dengesinin sağlanması gibi önemli işlevleri olduğunu hatırlatan Karagöl, “Ancak aşırı tuz tüketiminde ise hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, osteoporoz, obezite, böbrek hastalıkları, multiplskleroz (MS), akciğer inflamasyonu, katarakt ve diğer hastalıklar arasında ilişki olduğu bilimsel çalışmalar tarafından gösterilmiştir” diyerek aşırı tuz tüketiminin hayati sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti.

Diğer yandan aşırı tuz kısıtlamasının olumsuz etkileri de bulunduğunu belirten Karagöl, “Tuz tüketimi ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkinin değerlendirildiği çalışmalarda, en düşük ve en yüksek risklerin sırasıyla günde 3 ile 5 gram arası ve günde 3 gramdan az tuz tüketimi ile oluştuğu rapor edilmiştir. Kalp hastalarında aşırı tuz kısıtlamasının ölüm riskini artırdığı düşünülmektedir” dedi. Tuzun sadece sodyumdan ibaret olmadığını belirten Karagöl, içerdiği klorun da vücudun çalışmasında önemli işlevleri olduğunu hatırlattı.