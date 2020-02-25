Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?

Mersingiller ailesinden olan karanfil insan sağlığı için çok sayıda faydaya sahiptir. İltihap kurutucu özelliğinin yanında, ağrı kesici etkiye sahip olan karanfil hakkında bilinmeyenleri sizler için hazırladık. Çok bilinmeyen ama etkileyici özelliklere sahip karanfil hakkında tüm detaylar.



Karanfil Nedir?



Ülkemizde de çok fazla bulunan karanfil bitkisi, henüz tomurcuk aşamasındayken toplanıp, kurutulmaya bırakılır. %20 oranında yağa sahip olan bitki, pek çok alanda tercih ediliyor.



Karanfilin Faydaları



Karanfil bitkisi, insan sağlığını koruma konusunda önemli bir yere sahiptir. Özellikle sindirim kolaylaştırıcı etkisi, bakteri oluşumunu engellemesi en önemli faydaları arasındadır.



- Diyabet rahatsızlığı olan kişiler için önerilir. Karanfil güçlü yapısı sayesinde, diyabetin kontrol altında tutulmasına yardım edicidir.



- Sindirim sistemindeki bakterilerin oluşumunu engeller. Sindirimin çok daha kolay olmasını sağlar. Burada oluşan enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olur.



- Karaciğeri koruyucu yapıya sahiptir. Aynı zamanda olası tümör oluşumlarının önüne geçer.



- Bağışıklık sisteminin daha güçlü hale gelmesinde önemli görev görür. Bu özelliği sayesinde, vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasına fayda sağlar.



- Kemiklerin güçlenmesini sağlar. Kemik hastalıkların önüne geçer. Vücudun daha dirençli hale gelmesinde yardımcı özelliklere sahiptir.



Karanfil Neye İyi Gelir?



Karanfil, başta sindirim sistemi düzenlemek olmak üzere, karaciğer sağlığının korunmasında yardımcı olur. Vücudun dış etkilere karşı güçlü olmasına faydalıdır.



Sindirimi Kolaylaştırır



Sindirim enzimlerini uyarıcı etkisi sayesinde, sindirimin kolayca yapılmasını sağlar. Bağırsak sağlığını korumanın yanında, midede oluşan gastrit ve şişkinlik sorunlarının önüne geçer. Mide ve bağırsakların rahatlamasına yardımcıdır.



Bakteri Oluşumunu Engeller



Karanfilin en önemli yararlarından birisi, vücutta zararlı bakterileri önleyici olmasıdır. Bağırsak, mide, ağız ve vücudun tüm yerlerinde bakterilerin ortaya çıkmasını engeller. Zararlı bakterilerin ölmesine yardım eder.



Diyabeti Kontrol Altında Tutar



Birçok uzmana göre karanfil, diyabet rahatsızlığı ile savaşmada önemli bir yere sahiptir. Yüksek şeker seviyelerine sahip hastaların özellikle tüketmesinin faydalı olduğunu söylenir.



Kemik Sağlığını İyileştirir



Karanfil sadece iç hastalıkların engellenmesinde değil, iskelet yapısının korunmasında da önemli görev görür. Kemiklerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Olası kemiksel hastalıkların önüne geçerek, kişinin daha dinç olmasına yardım eder.



Karanfil bunların tümüne faydalıdır. Düzenli olarak tüketildiği zaman, kişinin rahatsızlıklarının giderilmesinde önemli etkileri vardır.



Karanfil Nasıl Kullanılır?



Karanfilin kullanım şekilleri birbirinden farklı olabilir. Toz şekline getirilerek baharat şeklinde kullanılabilir.



- Toz şeklinde olan karanfil, baharat biçiminde yemeklerde, salatalarda sıklıkla tercih edilebilir.



- Karanfilin tomurcukları kaynatılıp, çay şeklinde kullanılabilir. En çok kullanım şekli çay biçiminde tüketme biçimidir.



- Tomurcukları çiğnenerek tüketilebilir. İçeriğinde bolca protein, demir, fosfor ve kalsiyum bulundurur.



- Yağ şeklinde güzellik ve sağlık için tercih edilebilir.



Karanfilin kullanım şekilleri böyledir. Hangi şekliyle kullanacaksanız, buna göre karanfil satın alabilir, kullanıp faydalarından yararlanabilirsiniz.