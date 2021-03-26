Karaciğer yağlanması nedir, neden olur? Karaciğer yağlanmasında bu belirtilere dikkat

Karaciğer, zararlı maddelerin kandan süzülmesi gibi vücutta önemli görevleri yerine getiriyor. Ancak, dikkat edilmediğinde karaciğer yağlanarak eski etkisini sürdüremeyebilir. Karaciğer hücrelerinde çeşitli nedenlerden dolayı fazla yağ birikmesinin karaciğer yağlanmasına neden olan bir sağlık problemi olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Karaciğer yağlanması nedir?

Karaciğer yağlanması (steatoz), karaciğer hücrelerinde çeşitli sebeplerden dolayı fazla yağ birikmesiyle meydana gelen bir sağlık problemidir. Normalde karaciğerde belli oranda bulunur ve bu yağın karaciğere bir zararı yoktur. Fakat, normal oranın üzerindeki yağlanma, karaciğer fonksiyonlarını kısıtlamanın yanı sıra yapısal değişikliklerin meydana gelmesine de sebep olur.

Karaciğer yağlanması neden olur?

İnsülin direnci, hormonal nedenler ya da kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle alınan fazla kilolar vücutta yağ hücrelerinde depolanır. Fazla kiloların artmasıyla hücreler yağ depolayamaz hale gelir ve burada depolanamayan yağlar karaciğer gibi organlarda depolanmaya başlanır.

Alkol tüketimi aşırı bir durum olduğunda karaciğerde yağlanma başlayabilir. Çünkü alkol, karaciğerin yağ metabolizmasındaki işlevine zarar verir ve yağın karaciğer hücrelerinde birikmesine neden olur.

Genetik nedenler dahil olmak üzere kötü beslenme gibi faktörler vücutta insülin direncini ortaya çıkabilir. İnsülin hormonuna karşı vücutta hücrelerin direnç göstermesi sonucu pankreas daha fazla insülin salgılamaya başlar ve insülin hormonundaki bu artış sonucu kandaki ve karaciğerdeki yağ asitlerinde artış görülür. Sonuç ise karaciğer yağlanması…

Bu faktölerin dışında karaciğer yağlanmasının diğer nedenleri ise şu şekilde;

- Ani kilo kayıpları,

- Tip 2 diyabet,

- Kanda trigliseridlerin yüksek seviyelerde olması,

- Yüksek kolesterol,

- Bazı ilaçlar,

- Bakteri ve virüsler,

- Wilson hastalığı.

Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

Karaciğer yağlanması başlarda sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Birçok kişi ilk zamanlarda bu sorunu fark etmez ve hastalığa ilişkin herhangi bir semptom da gözlemleyemez. Fakat yağlanma ilerledikçe karaciğerin fonksiyonlarında bozulmalar oluşur. Bu bozulmalara bağlı olarak da vücut çeşitli belirtiler göstermeye başlar. Bu belirtileri ise;

- Midede şişkinlik ve hazımsızlık,

- Mide bulantısı, kusma refleksi,

- Kilo ve güç kaybı,

- İştahsızlık,

- Halsizlik ve yorgunluk,

- Nefes ve vücutta oluşan kötü kokular,

- Vücut ısında düşme,

- Gözlerde kızarma ve sararma,

- Ciltte kaşıntı ve kızarıklık,

- Boyun ve koltuk altında görülen renk değişimleri.

Karaciğer yağlanmasını önlemek için bunlara dikkat

- Sağlıklı bir diyet programı uygulayın ve düzenli bir beslenme rutini belirleyin.

- Sebze ve meyveye hayatınızda daha fazla yer açın.

- Fazla kilolarınızdan bir an önce kurtulun.

- Alkol ve sigaradan uzak durun.

- Spora başlayın ve haftada en az 3 gün egzersiz yapın.

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