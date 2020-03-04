Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?

Karabaş otu, sağladığı yararlarla her dönem çok farklı amaçlarla kullanılmıştır. Vücut için faydaları saymakla bitmeyen bu bitkinin yararları şu şekildedir.

Karabaş Otu Faydaları Nelerdir?

- Beyin bozukluğunda etkili şekilde kullanılır.

- Zekayı geliştirici etkilere sahip olan karabaş otu, akıl karışıklığının giderilmesine yardımcı olur. Algılama kapasitesinin gelişmesini sağlar.

- Soğuk algınlığı tedavileri başta olmak üzere iltihaplı enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde tedavi amaçlı olarak kullanılabilir.

- Psikolojik rahatsızlıkların oluşumunu engeller. Vücudu rahatlatıcı etkisi olan karabaş, beynin hareket kabiliyetini artırır.

- Migren ve baş ağrısının tedavisinde etkili şekilde mücadele eder. Rahatlatmayı sağlar.

- Damar tıkanıklarının giderilmesinde önemli görevler görür.

- İdrar yollarında ve üreme organlarında meydana gelen rahatsızlıkların oluşumunu engelleyicidir.

- Kanserin gelişimini engelleyici yapıdadır. Kanserle etkili şekilde mücadele eder.



Karabaş Otu Çayı

Karabaş otunun kök kısmının dışındaki yerler, yani tohum ve yapraklar, karabaş otu çayı yapımında kullanılabilir. Karabaş otu çayının yapılışını aşağıda bulabilirsiniz. Özellikle yorgunluk şikayeti olan kişiler karabaş otu çayı tüketerek, rahatlama sağlayabilirler. Burun ve boğaz kısımlarında meydana gelen iltihapların önlenmesine yardımcı olur. Soğuk algınlıklarının tedavisinde kullanılabilir. Karabaş otu çayı, etkili bir bakteri önleyicidir.



Karabaş Otu Çayı Neye İyi Gelir?

Karabaş otunun yaprak ve tohum kısmından elde edilen karabaş otu çayı, pek çok rahatsızlığa fayda sağlar.



Cildin Yaşlanmasını Önler



Karabaş otu çayının en önemli özelliklerinden birisi, cildin erken yaşlanmasını önleyici olmasıdır. Düzenli tüketildiğinde, cildin genç ve diri kalmasına yardımcı olur.

Saç Sağlığını Korur

Karabaş otu çayını içerek veya karabaş otu yağını saçlarınıza sürerek, saç sağlığınızı koruyabilirsiniz. Karabaş otu çayı saçların daha sağlıklı olmasını, görünümünün diri olmasını sağlar.

Mikrop Yayılımını Engeller

Karabaş otu çayının en önemli özelliklerinden birisi, vücuttaki mikropların yayılmasını engellemedir. Mikroplara karşı etkili mücadele ederek, mikrop karşıtı olarak kullanılabilir.

Yorgunluğu Giderir

Karabaş otu çayı, kronik yorgunluklar için önemli bir bitkidir. Kullanıldığında, yorgunluğu giderici etkiye sahiptir.

Zayıflamaya Yardımcı Olur

Karabaş otu çayı sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlar. Aynı zamanda etkili bir yağ yakıcıdır. Sindirimi hızlandırdığı ve fazlalık olan yağları yaktığı için zayıflamaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.

Karabaş Otu Çayı Nasıl Hazırlanır?

Karabaş otu çayının hazırlanması oldukça basittir. İlk olarak suyu ocağa koyun ve kaynayana kadar bekleyin. Daha sonra toz haline getirilmiş karabaş otunu kaynayan suya ekleyin ve 3 dakika daha kaynamasını bekleyin.

Ocağın altını kapatın ve 2 dakika demlemeye bırakın ve ardından süzme işlemini gerçekleştirin. Karabaş otu çayınız hazır hale geldi. Karabaş otu çayını tohumlarını demleyerek de yapabilirsiniz.