Kara mürver faydalarıyla dikkat çekiyor - Kara mürver şurubu nasıl yapılır?

Hanımeligiller familyasından olan mürver çiçeği Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak yetişiyor, Türkiye’de de rahatça bulunabiliyor. Farklı bölgelerde farklı isimler alabiliyor. Avrupa’da yapılan son çalışmalar, kara mürverin birçok yolla sağlığa iyi gelen konsantre antosiyanin ve güçlü mor pigmentler kaynağı olduğunu göstermiştir. Avrupa’daki çalışmalar daha çok antosiyaninler üzerine yoğunlaşmıştır.



Kara Mürver meyvesi ile yapılan klinik çalışmalar sonucunda Kara Mürver'in enflamasyonu indirmek ve bağışıklık sistemini yapılandırmakta da etkili olduğu kanıtlanmıştır.



KARA MÜRVERİN FAYDALARI



Kara mürverin ekstratının kolesterolü düşürücü özelliği tespit edilmiştir.

Kandaki ürik asit seviyesini düşürerek kan basıncını dengeleme etkisi de olduğu bilinmektedir.

Viral solunum enfeksiyonlarına karşı oldukça faydalıdır.

Kara Mürver meyvesi, ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, tıkanıklık ve sinüs iltihaplanması gibi grip semptomlarına iyi gelir.

İçindeki A, B ve C vitaminleriyle vücut direncinin artmasını sağlayarak hastalıklardan koruyor. Ayrıca, müshil özelliğiyle kabızlığı gideriyor.

Zatürre ve bronşiti geçirmeye destek oluyor. Ateşi düşürüyor, anne sütünü artırıyor ve zayıflatıcı etki gösteriyor.



Ev yapımı kara mürver şurubu tarifi



Malzemeler:



3 kahve fincanı siyah kurutulmuş mürver,

4 bardak su,

2 kaşık zencefil kökü,

1 tatlı kaşığı toz tarçın,

Yarım tatlı kaşığı karanfil tozu,

1 çay bardağı bal



Yapılışı:



Orta boyutta bir tencerenin içine mürver, su, karanfil ve tarçını eklemekle başlayın. Karışım bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak tencerenin kapağını açın. Bu şekilde suyun buharlaşarak yarıya kadar inmesini bekleyin. 45 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra karışımı süzün ve balı ekleyerek iyice karıştırın. Ardından karışımı kavanozlara doldurarak çok sıcak olmayan bir ortamda saklayın.