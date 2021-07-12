Kansızlık neden olur, nasıl giderilir? Aşırı kansızlık belirtileri ve birebir iyi gelen yiyecekler

Anemi adıyla da bilinen kansızlık, son derece ciddi bir hastalıktır. Zamanında müdahale edilmediği takdirde birçok farklı organa sirayet etmiş olan hastalıklara neden olabilir. Özellikle kötü beslenen, aşırı zayıf olan kişilerde kansızlık görülme sıklığı daha fazladır. Genetiğe ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Birçok farklı anemi türü bulunmaktadır.

Kansızlık Neden Olur?



Çeşitli genetik ve çevresel etkilere bağlı olarak vücut alyuvar üretiminde yavaşlar. bu da kansızlık hastalığının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Birçok farklı faktör alyuvar üretimini negatif olarak etkileyebilir. Ayrıca demir eksikliği, kansızlık hastalığında son derece kritik bir öneme sahiptir. Öyle ki tıp literatüründe ''demir eksikliğine bağlı anemi'' adı verilen özel bir kansızlık tipi bulunmaktadır. Özellikle çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülme sıklığı daha fazladır.



Bunun yanında, birçok farklı gıdada az ya da yüksek miktarda vitamin bulunmaktadır. Ancak bu gıdaları yeteri kadar tüketmemek ve bunların yerine zararlı beslenme alışkanlıkları edinmek kansızlık hastalığının önemli nedenleri arasında gösteriliyor.



Kansızlığa Ne İyi Gelir?

Tahin - pekmez: Özellikle olması gereken kilonun çok altında olan kişilere tahin - pekmez karışımı öneriliyor. Tam bir vitamin deposu olan bu gıdalar kan yapıcı özelliklere de sahiptir.

Et: Hem kırmızı hem beyaz et türleri kansızlığa iyi gelen besinler arasında yer almaktadır. Etleri kızartmak yerine buğulama ya da ızgara şeklinde hazırlamak çok daha sağlıklı beslenmek için idealdir.

Kuru üzüm ve kuru yemişler: Öğün aralarında sıklıkla ceviz, badem ve fıstık gibi kuru yemişler tüketilmelidir. Vücudun demir ihtiyacını karşılayan bu yemişler dışında kuru üzüm de istenildiği kadar tüketilebilir.

Portakal, dut, muz, çilek ve kavun gibi meyveler

Somon, ton balığı

Maydanoz, nane, ıspanak roka, brokoli, pazı gibi yeşil sebzeler



Kansızlık (Anemi) Türleri



Akdeniz anemisi: Kalıtımsal olarak geçen Akdeniz anemisi ülkemizde ve çeşitli Avrupa ülkelerinde sıklıkla görülmektedir. Alyuvarları yüksek oranda tahrip eder. Akdeniz anemisi olan kişiler test yaptırarak taşıyıcı olup olmadıklarını kontrol ettirmelidir.



Hemolitik anemi: Bu kansızlık türü de tıpkı Akdeniz anemisi gibi genetiktir. Ancak daha sonradan ortaya çıkma riski de bulunmaktadır.



Aplestik anemi: Kemik iliğinde ortaya çıkan ve yeteri kan alyuvar üretilememesi sonucu gelişen bir anemi türüdür. Uyuşturucu bağımlıları dışında enfeksiyonel hastalıklarda da görülebilir.



Aşırı Kansızlık Belirtileri Neler?



Kalıtımsal olarak geçen Akdeniz anemisi ülkemizde ve çeşitli Avrupa ülkelerinde sıklıkla görülmektedir. Alyuvarları yüksek oranda tahrip eder. Akdeniz anemisi olan kişiler test yaptırarak taşıyıcı olup olmadıklarını kontrol ettirmelidir. Bu kansızlık türü de tıpkı Akdeniz anemisi gibi genetiktir. Ancak daha sonradan ortaya çıkma riski de bulunmaktadır. Kemik iliğinde ortaya çıkan ve yeteri kan alyuvar üretilememesi sonucu gelişen bir anemi türüdür. Uyuşturucu bağımlıları dışında enfeksiyonel hastalıklarda da görülebilir. Güçten düşüş: Kan, vücudun sağlıklı bir şekilde hareket etmesini sağlayan temel sıvıdr. Bu sıvının yokluğunda enerji kaybına uğramak kaçınılmazdır. İlerleyen evrelerinde kişiler günlük işlerini yaparken dahi güçlük çekebilir. Halsizlik giderek kronikleşir. En uç seviyelerde hasta yatağa bağımlı hale gelebilir.

Kan, vücudun sağlıklı bir şekilde hareket etmesini sağlayan temel sıvıdr. Bu sıvının yokluğunda enerji kaybına uğramak kaçınılmazdır. İlerleyen evrelerinde kişiler günlük işlerini yaparken dahi güçlük çekebilir. Halsizlik giderek kronikleşir. En uç seviyelerde hasta yatağa bağımlı hale gelebilir. Bayılma: Güçten düşen bünye giderek daha fazla alarm ve fire vermeye başlar. Anemi teşhisi konulmuş kişiler aniden bayılabilir. Böyle durumlarda ilk yardım müdahalesi şarttır.

Güçten düşen bünye giderek daha fazla alarm ve fire vermeye başlar. Anemi teşhisi konulmuş kişiler aniden bayılabilir. Böyle durumlarda ilk yardım müdahalesi şarttır. Cilt yapısında değişimler: Cilde renk ve canlılık veren, bedende az bulunduğu takdirde cilt yapısında da değişimler gözlemlenmektedir. Söz konusu değişimler çok ani olup kuruluk ve renk kaybına yol açabilir.

Cilde renk ve canlılık veren, bedende az bulunduğu takdirde cilt yapısında da değişimler gözlemlenmektedir. Söz konusu değişimler çok ani olup kuruluk ve renk kaybına yol açabilir. Sinirli ruh hali: Kansızlık, sadece fiziksel değil psikolojik ve zihinsel olarak negatif sonuçlar doğurabilir. Yetişkinlerde çok fazla oranda görülen semptomların başında asabiyet geliyor. Vücut ve zihin dengesini yitiren kişiler en ufak bir olumsuzluğa karşı bile büyük tepkiler gösterebilir.

Kansızlık, sadece fiziksel değil psikolojik ve zihinsel olarak negatif sonuçlar doğurabilir. Yetişkinlerde çok fazla oranda görülen semptomların başında asabiyet geliyor. Vücut ve zihin dengesini yitiren kişiler en ufak bir olumsuzluğa karşı bile büyük tepkiler gösterebilir. İştahsızlık: İştahsızlık , anemi anemi hastalığının hem nedeni hem de sonucudur. Öyle ki yetersiz ve sağlıksız beslenen kişilerde kansızlık görülme riski çok fazladır. Bununla birlikte kendisine anemi teşhisi konulmuş kişilerin yemek yeme istekleri de giderek azalır.







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