Kanser tedavisi gören çocuklara ulaşım desteği

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İş birliği kapsamında, tedavi için İstanbul’a gelen ve KAÇUV’un Cerrahpaşa ve Pendik’teki Aile Evleri’nde konaklayan çocuk ve ailelerine, tedavi gördükleri hastanelere ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz yolculuk desteği sağlanacağı belirtildi. Hastanelere rahatça ulaşabilmeleri ve tedavi sonrasında yaşadıkları şehirlere dönüşlerinde kolaylıkla havalimanı ve garlara erişebilmeleri için hazırlanan yolculuk kuponları, KAÇUV tarafından ailelere ihtiyaçları doğrultusunda ulaştırılacak. Bu destek ile, tedavi sürecinde ailelerin yaşadığı zorlukların hafifletilmesi ve yüklerinin bir nebze olsun azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Bitaksi CEO’su Kaan Sancaklı, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada, “Kanserle mücadele eden çocukların iyileşme sürecinde tedaviye erişimleri hayati önem taşıyor. Bu çocuklar aileleriyle birlikte İstanbul’a gelerek KAÇUV’un onlara sağladığı Aile Evleri’nde konaklıyorlar. Onların bu zorlu süreçte, tedavi için hastanelere rahatça ulaşmalarına destek olabilmek bizim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

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KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız ise, “Kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri için tedavi süreci yalnızca tıbbi müdahalelerle sınırlı değil; aynı zamanda psikolojik, sosyal ve ekonomik pek çok zorluğu da beraberinde getiriyor. Bu noktada, ailelerin en büyük önceliği çocuklarının tedavisine kesintisiz odaklanabilmek olmalı. Bitaksi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, tam da bu ihtiyaca yönelik hayata geçirilen bir proje oldu. Bu iş birliği ile İstanbul’a sağlık göçü yaparak gelen ve KAÇUV Aile Evleri’nde konaklayan ailelerin, hastanelere güvenli ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. KAÇUV olarak böyle kıymetli iş birliklerinden aldığımız güç ile daha fazla çocuğa umut olabilmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.