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Kanlı ishal neden olur? Kanlı ishale neden olan bakteri nedir? İshal ne zaman tehlikeli olur?

#Kanlı İshal#Neden Olur#Kanlı İshal Belirtileri
Kanlı ishal neden olur Kanlı ishale neden olan bakteri nedir İshal ne zaman tehlikeli olur

Tıpta dizanteri ismi ile de bilinen kanlı ishal, bugüne kadar bilinen en tehlikeli ve hızlı bir şekilde bulaşan enfeksiyon hastalıkları arasında yer alır. Yeterli hijyenin sağlanmadığı yerlerde bulunan kirli su ve yiyeceklerden bulaşır. Özellikle de çocuklarda ölüme kadar götürebilecek olan tehlikeli bir hastalıktır. Kanlı ishal neden olur sizler için derledik.

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Karın ağrısı, kanlı dışkı ve ishal ile kendini belli eder. Enfeksiyon hastalığı olması nedeni ile antibiyotik ile kolaylıkla tedavi edilir. Bu nedenle de insandan insana kolaylıkla bulaşır.

Kanlı İshal Neden Olur?

Kanlı ishal diğer adı ile de dizanteri, bir tür bağırsak enfeksiyonudur. İnsandan insana özellikle iyi temizlenmemiş yiyeceklerden aracılığı ile bulaşan hastalık, yiyeceklerin dışkıya bulaşması sonucunda ortaya çıkar. Hastalığın başlangıcında ortaya çıkan belirtiler aslında yoğun değildir. Ama ilerleyen günlerde ishalle birlikte kişilerde yüksek ateş de görülür. Bu dönem bulaşıcılığın en yoğun olduğu bir dönemdir.

Kanlı İshale Neden Olan Bakteri Nedir?

Bağırsaklara yerleşen virüs ve amip kan dolaşımına geçerek vücudun diğer organlarına da kolaylıkla yayılır. Erken teşhis ve tedavi edilmediği zaman ölümle sonuçlanabilen hastalıklar arasında yer alır. Kanlı ishal amip ya da virüslerin bağırsak mukozasına yapışması sonucunda oluşur.

Kan yolu ile vücudun diğer organlarına da yayılır. Hastalığın bulaşması, hasta kişinin teması ile olur. Ama başlangıç aşaması yeterli temizliğin yapılamadığı sebze ve meyvelerin iyi yıkanmadığı hallerde veya kişinin tuvalet kullanımından sonra el hijyenine dikkat etmemesi sonucunda ortaya çıkar. Kanlı İshal hamile kadınlardan, bebeğe de aynı oranda bulaşır. Aynı zamanda hasta olan kişinin eşyalarını kullanmak da kolaylıkla virüsün yayılmasına yol açabilir.

Kanlı İshal Ne Zaman Tehlikeli Olur?

Kanlı ishale yakalanan bir kişi ishal için çeşitli tedavi yöntemlerini uyguladığı halde bile 3-4 gün içinde geçmiyorsa kanlı ishalin altında yatan nedenlerin de araştırması gerekir. Kişisel olarak yapacağınız ilk araştırma ise tüketilen gıdaların üzerinde olmalıdır.

İshal yapan gıdalar ise, kontrol edilerek bu süreçte bu gıdalardan uzak durulması gerekir. Bunun dışında sıvı tüketimini de hesaba katarak az tüketim yapılmışsa biran önce bu sayının arttırılması gerekir. Bunlar dışındaki tüm testler sağlık kuruluşlarında yapılarak bir teşhis konulabilir. Kanlı ishal şu süreler geçtiği zaman tehlikeli bir hal alabilir. Bu süreler ise;

6 aydan küçük bebeklerde 7 gün geçtiği zaman,

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1 ila 5 yaş arası çocuklarda ise, 4-5 gün,

Yetişkinlerde ise 4 gün.

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Mikrobik Bir İshal Kaç Gün Sürer?

Kirli su, hijyen kurallarına uymama, yıkanmamış sebze ve meyveler, bozulmuş yiyecekler, iyi pişirilmemiş etler gibi farklı nedenlere bağlı olarak mikrobik ishaller ortaya çıkabilir. Mikrobik ishal halinde kusma, ateş, mide bulantısı ile ortaya çıkar. Bu belirtiler ise, 24 saat içinde geçmezse en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekebilir. İshale yol açan etkenler yapılan testler sonucunda kolaylıkla anlaşılabilir. Normal şartlar altında mikrobik ishal, genellikle 2-3 gün kadar sürebilir.

İshal Günde Kaç Kez Olur?

İshal, günlük dışkılama sayısının artması bakımından çok önemli bir etkendir. Sıvı ve yumuşak dışkılama şeklinde meydana geldiği için yetişkin bir insanda günde 6-7 kez dışkılama şeklinde olabilir. Bebeklerde de aslında, bu durum çok da farklı değildir. Yenidoğan bebeklerde bu sayı genellikle daha da fazla olabilir.

İshalin genel olarak geçme süresi, 2 ila 3 gün arasıdır. Bu süre içinde de ishal genellikle kendiliğinden geçer. Eğer ishalin ilk 24 saati içinde kusma, ateşlenme, bulantı gibi şikayetler geçmezse doktora başvurmanız gerekir.

 

 

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#Kanlı İshal#Neden Olur#Kanlı İshal Belirtileri

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