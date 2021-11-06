Kanda tümör DNA’sı avlıyor

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Prof. Dr. Gökhan Demir, “Şu anda elimizdeki yöntemlerle bir tümörü en erken 6 milimetreye ulaştığında radyolojik olarak tespit edebiliyoruz. Ancak bu yöntem ile hiç tümörü olduğu bilinmeyen, sağlıklı bir insanın kanından alınan DNA parçacıklarını avlayarak tümör DNA’sı avına çıkılıyor. Henüz araştırma fazında ve kullanımda değil ama çok umut vaat eden bir yöntem ve hızlıca kullanıma girebilir” dedi.



Prof. Dr. Demir, insanlarda 100’e yakın kanser olduğunu ancak sadece 5 kanser türü için tarama olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bir tümör hücresi radyolojik olarak görüntülenecek boyuta ulaşmadan çok daha önce tümör özelliğini tamamlayabiliyor. 200 mikrona yani milimetrenin 5’te 1’i boyutuna ulaşan bir tümör hücresi, gelişimini tamamlamış ve metastaz yapabilecek düzeye gelmiş oluyor. Şu anda insanda bilinen 100’e yakın kanser türü var ancak sadece 5-6 kanser için rutin tarama testi uyguluyoruz. Meme, kalın bağırsak, rahim ağzı, melanom ve akciğer kanserleri için taramalar mevcut. Ancak tarama olmayan ve nadir görülen kanserler, tedaviye de daha dirençli ve öldürücü türler.”