Kan yoluyla bulaşan hastalıklar ve belirtileri nelerdir? Kan yoluyla buşalan hastalıklardan korunma yolları

Kan yoluyla bulaşan hastalıklar, genellikle hepatit A, hepatit B ve hepatit C hastalıklarıdır. Bunların yanı sıra HIV/ AIDS ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşli hastalığı da kan yoluyla bulaşan hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu hastalıklar kişinin sosyal yaşamda kendisini dış etkenlerden iyi koruyamaması ve cinsel yaşamda da iyi korunamaması sonucunda meydan gelen hastalıklardır. Kan yoluyla bulaşan hastalıkların birtakım belirtileri bulunmakla beraber bu hastalıklardan korunmanın da belli başlı yöntemleri bulunmaktadır.

Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Belirtileri Nelerdir?

Kan yoluyla bulaşan belli başlı hastalıklar şunlardır:

- Hepatit A,

- Hepatit B,

- Hepatit C,

- HIV/ AIDS ve

- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı kan yolu ile bulaşmakta olan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Hepatit A ve Belirtileri

Hepatit A, hepatit A virüsünün neden olduğu sarılıkla karakterize edilmiş ve karaciğeri tutan bir özelliğe sahip enfeksiyon hastalığına denir. Hepatit A daha çok dışkı ile yayılmaktadır. Bu sebeple temiz olmayan sular ile yıkanmış olan gıdalar ve temiz olmayan suların tüketilmesi sonucunda bu virüs insan vücuduna yerleşebilmektedir.

Bunun yanı sıra tüm dünyada yaygın olarak görülen hepatit A daha çok genç erişkinlerde görülen bir hastalık olmaktadır.

Hepatit A virüsünün belirtileri ise şunlardır:

- Ateş,

- Karın ağrısı,

- Bulantı,

- Halsizlik,

- Gözlerde sararma

- İştahsızlık,

- Kusma,

- İdrarda koyulaşma,

- Özellikle çocuklarda şiddetli mide ağrısı ve ishal,

- Eklem ağrısı,

- Sarılık ve

- Soluk ya da renksiz dışkı gibi belirtiler hepatit A virüsünün belirtileri arasında ilk sıralarda yer alan belirtiler olmaktadır.

Hepatit B ve Belirtileri

Hepatit B, özellikle vücut sıvıları, kan ve cinsel temas sonucunda bulaşan virüse denir. Hepatit B kişinin vücuduna daha çok kan, vücut sıvıları ve meni yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bunun yanı sıra hepatit B virüsü karaciğer hasarına neden olan bir hastalık olmaktadır.

Hepatit B virüsünün belirtileri şu şekildedir:

- İştahsızlık,

- Göz aklarında sararma,

- Aşırı halsizlik,

- Kilo kaybı,

- Karın içerisinde su birikmesine bağlı olarak karında şişkinlik,

- Bacaklarda ödem,

- Kanamanın zor durması,

- İshal,

- Miden bulantısı,

- Kusma ve

- Koyu renkli idrar gibi belirtiler gösteren hepatit B'nin daha birçok belirtisi bulunmaktadır.

Hepatit C ve Belirtileri

Hepatit C, kan yoluyla bulaşan diğer hastalıklardan biridir. Bu hastalığa hepatit C virüsü neden olmaktadır. Aynı zamanda hepatit C virüsü kronik ya da akut durumlarına göre değişebilmektedir.

Akut hastalığının vereceği belirtiler ise şu şekildedir:

- Kas ağrıları,

- Yüksek ateş,

- Sürekli yorgunluk hissi,

- Bulantı,

- Karın ağrısı ve

- Nadiren sarılık gibi belirtileri bulunur.

HIV/ AIDS ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının Belirtileri

HIV/ AIDS hastalığının belirtileri kas ağrıları ve yüksek ateş gibi grip benzeri semptomlar gösteren belirtileri bulunmaktadır.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının belirtileri ise aniden başlayan baş ağrıları, yüksek ateş, baş dönmesi, bel ağrısı, kusma ve karın ağrısı gibi başlangıç belirtilerinin yanı sıra gözlerde, boğazda ve yüzde kızarıklık gibi belirtiler de göstermektedir.

Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Kan yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmanın birtakım yolları bulunur. Bunlar;

Aşı olmak

Hijyen kurallarına uymak

Temiz su ve gıdalar kullanmak

Cinsel ilişkide korunmak

Başka insanların kan ya da salgılarının bulaşmış olduğu eşyaları kullanmamak

Cilt bütünlüğünü bozacak dövme, piercing gibi uygulamalardan kaçınmak

Kenelerden uzak duracak şekilde tedbir almak