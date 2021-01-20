Kan vermenin faydaları neler? İşte kan bağışının yararları

Kan bağışı, toplumsal yardımlaşmanın en önemli noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Öte yandan kan bağışında bulunan kişinen kandaki yağ oranının düşmesine, kemik iliğinin yağlanmasının önlenmesi ve sürekli kan yapımının canlı tutulmasına, kan bağışından sonra yeni hücrelerin hemen dolaşıma katılarak kişinin daha zinde hissetmesine, kalp krizi ihtimalinin azalmasına, vücuttaki toksitlerin atılmasına, kan veren kişide baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesine katkı sağlayacağı uzmanlar tarafından dile getiriliyor. İşte, kan vermenin faydaları...

Kan bağışı yaptığınızda sadece ihtiyacı olan insanın sağlığına kavuşmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kendi sağlığınız için de olumlu bir şey yapmış olursunuz. İşte kan bağışı sonrasında sağlığınızdaki olumlu değişiklerden en önemlileri şunlardır:

- Kan hücreleriniz yenilenir.

- Kan yapan organlarınız daha sık çalışır hale gelir.

- Sosyal sorumluluk ve ait olma hissini geliştirerek ruhsal olarak da rahatlarsınız.

- Genç hücreler dolaşıma katıldığı için, bağışıklık sistemi aktivitesi değişir.

- Kanınızdaki yüksek yağ oranı düşebilir.

- Kalp krizi ihtimalini %90 oranında azalttığı ifade edilmektedir.

- Her kan bağışladığınızda, kan sayımı ve kanla bulaşan hastalıklarla ilgili tarama testine tabi olursunuz.

KİMLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?

Aşağıda sıralanan maddelere eğer uygunsanız, siz de rahatlıkla bir kan merkezine gidip ihtiyacı olanlara kan bağışında bulunabilirsiniz.

- Yaşı 18-65 arasında olanlar.

- Ağırlığı 50 kg üzerinde olanlar.

- Önemli bir sağlık sorunu olmayan, hemoglobin düzeyi normal olanlar.

- Kan merkezine kan vermek için geldiğinde yapılan muayenede sağlığı uygun olduğu tespit edilen herkes kan bağışında bulunabilir.