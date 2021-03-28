Kamkat nedir, faydaları nelerdir? C vitamini deposu kamkatın faydaları

Kamkat ya da diğer adıyla kumkuat, turuçgiller familyasına ait bir meyve. Adeta bir şifa kaynağı olan bu meyve kabuğuyla tüketibilen tek turunçgil. Reçel, marmelat ve meyve suyu olarak da tüketilebiliyor. Sindirim sistemine destek olan bu meyvenin C vitamini içeriği oldukça yüksek. Diyetisyen Şeyma Yılmaz, kamkatın faydalarını anlattı.

Kamkatın faydaları

Kamkat, diğer narenciyeler gibi zengin C vitamini kaynağıdır. 100 gramı 16 gr karbonhidrat, 2 gr protein, 1 gram yağ ve 6,5 gram lif içerir. 100 gram kumkuat günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 73’ünü, A vitamininin %6’sını, manganezin %7’sini ve kalsiyumun %6’sını karşılar. Ayrıca daha az miktarda B, E vitamini, demir, magnezyum, potasyum, bakır ve çinko da içerir. Kabuğu az miktarda omega-3 içerir.

100 gram kamkat ya da kumkuat (yaklaşık 5 adet) 71 kaloridir ve ağırlığının yaklaşık %80’i sudur. Düşük kalorisi, yüksek su ve lif içeriği dolayısıyla zayıflamaya yardımcı, tok tutan bir meyvedir. Ara öğünler için harika bir atıştırmalıktır.

Flavonoidler, fitosteroller ve uçucu yağlar da dahil olmak üzere bitkisel bileşenler bakımından zengindir. Yenilebilen kabuğunda içeriğinden çok daha fazla flavonoid vardır. Flavonoidler virüs, kanser, alerji, iltihap karşıtı nitelikleriyle güçlü antioksidanlardır. Bunlar kansere ve kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olur.

Kamkat, bağışıklık sistemini güçlendirici süper bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Bazı Asya ülkelerinde halk arasında soğuk algınlığı, öksürük ve solunum yolları iltihabını tedavi etmek için kullanılır. Yapılan bazı çalışmalar kumkuatın bileşimlerinin bizi enfeksiyonlardan koruyan bağışıklık hücrelerini aktifleştirmeye yardımcı olabileceğini gösterir. Kumkuatlarda bağışıklık hücrelerinin uyarılmasına yardımcı olan bileşik beta-kriptoksantin adı verilen bir karetenoiddir.

İçerisinde bulunan fitosteroller, kolesterol benzeri kimyasal bir yapıya sahiptir. Bu da vücudunuzdaki kolesterol emilimini engellemeye yardımcı olabilecekleri anlamına gelir ve kan kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olduğu düşünülür.

Kamkatta bulanan bileşenler, kalp hastalığı ve tip-2 diyabet gibi obezite ile ilişkili hastalıklarla mücadeleye yardımcı olabilir. Yapılan bazı ön araştırmalar, kumkuat kabuğundaki bileşenlerin kilo alımını önlemeye ve daha sağlıklı kan şekeri ve kolesterol seviyelerine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Kamkat nasıl tüketilir?

Kamkat, kabuğu tatlı, içi ise ekşi bir meyvedir. Bu minik besinin faydalarından en iyi şekilde faydalanabilmek için taze bir şekilde, soymadan ve bütün olarak tüketilmeli. Kabuğuyla tüketildiği için güzelce temizlenmeli. İç kısmının ekşimsi tadı hoşunuza gitmezse yemeden önce meyveleri parmaklarınızın arasında hafifçe bastırarak yuvarlayabilirsiniz. Böylece tatlı kabuğunun ve etli kısmının aromalarının karışmasına yardımcı olur. İçerisindeki acımsı çekirdekleri de tüketebilir ya da çıkarabilirsiniz.

Kamkat taze olarak tüketilebileceği gibi püre haline getirilip kek, turta ve kurabiyelere eklenebilir, reçeli, marmelatı yapılabilir, taze dilimlenmiş olarak sandviçlere, salatalara katılabilir ve çayı demlenerek tüketilebilir.

Kumkuatı satın alırken parlak, dolgun ve turuncu olanları seçilmeli, üzerinde yumuşak koyu lekeler olanları satın alınmamalıdır.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?