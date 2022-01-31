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Kalsiyum eksikliğinde görülen ve ortaya çıkan hastalıklar nelerdir?

#Sağlık#Kalsiyum Eksikliği#Kalsiyum İçeren Besinler
Kalsiyum eksikliğinde görülen ve ortaya çıkan hastalıklar nelerdir

Vücutta bulunması gereken bir takım elementler bulunmaktadır. Vücutta bulunan elementlerden birisi de kalsiyum olarak ifade edilebilir. Kalsiyumun vücutta bulunması gerektiğinden daha az miktarlarda bulunması durumunda ise bir takım rahatsızlıklar meydana çıkabilmektedir. Kalsiyum eksikliğinde görülen ve ortaya çıkan hastalıklar nelerdir? Kalsiyum eksikliği durumunda ne gibi hastalıkların görülebileceğini detayları ile derledik.

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Kalsiyum vücutta belirli bir düzeyde bulunması gereken elementlerden birisi olarak ifade edilebilir. Vücutta olması gereken miktardan daha az kalsiyum görülmesi durumunda ise bir takım hastalıkların görülmesinin muhtemel olduğu söylenebilir. Kalsiyum eksikliği tıpta bilinen adı ile hipokalsemi olarak ifade edilebilir.

 Kalsiyum Eksikliğinde Görülen ve Ortaya Çıkan Hastalıklar Nelerdir?

 Vücutta bazı maddelerin eksik veya fazla bulunması durumunda bir takım rahatsızlıkların görülmesi söz konusu olabilmektedir. Kandaki kalsiyum düzeyinin düşük olması durumunda hipokalsemi meydana gelmektedir. Vücutta kalsiyum oranının az olması erken dönemde bir belirti göstermeyebilir. Ancak sonrasında ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Kalsiyum eksikliğinin uzun süreli olarak devam etmesine bağlı olarak bazı hastalıklar görülmeye başlanır. Kalsiyum eksikliğine bağlı olarak en fazla görülen rahatsızlıklar ise şu şekilde ifade edilebilir.

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Kalsiyum eksikliğine bağlı olarak vücutta halsizlik ve yorgunluk görülebilir.

Kaslara kramp girme problemi de kalsiyum eksikliğine bağlı olabilir.

Kalpte ritim bozukluğu görülebilir.

Yutmada zorluk ve iştah kaybı da kalsiyum eksikliğinde görülebilmektedir.

Tırnaklarda görülen kırılmaların sebebi de kalsiyum eksikliğine bağlı olabilir.

Ellerde, parmaklarda ve ağız çevresinde uyuşma görülebilir.

Kemiklerin dayanıksız olmasına yol açabilir.

Dişlerde güçsüzleşme, kırılma ve çürüme görülebilir.

Tansiyon problemleri ile birlikte kalpte ritim bozukluğu görülme ihtimali de bulunmaktadır.

Kalsiyum eksikliği aynı zamanda depresyon ve anksiyete gibi sorunlara da yol açabilmektedir.

Çocuklarda kalsiyum eksikliğinin ise kemik gelişimine olumsuz etkilerinin bulunduğunu söylemek mümkündür.

Kalsiyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

 Vücutta kalsiyum eksikliği olması durumunda bir takım problemler meydana gelebilmektedir. Kalsiyum eksikliğinin olduğunu anlamak için ise ortaya çıkan belirtilere dikkat edilmesi gerekmektedir. Kalsiyum vücut için oldukça önemlidir. Göz sağlığı, diş sağlığı, cilt sağlığı, kemik sağlığı ve kalp sağlığı için oldukça önemli olduğu söylenebilir. Kalsiyum eksikliği olması durumunda kişinin ruh halinde ani değişikliklerin olabileceğini söylemek mümkündür. Kişinin hızlı bir şekilde sinirlendiği ve sakinleştiği görülür. Aynı zamanda hızlı bir şekilde yorulması da kalsiyum eksikliğinin belirtileri arasında yer almaktadır.

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 Kemik gelişimi açısından fayda sağlayan kalsiyum, aynı zamanda kas sağlığı için de büyük bir öneme sahiptir. Kalsiyum eksikliği olan kişilerde saç dökülmesi, saç kuruması gibi sorunlar görülebilir. Aynı zamanda kemik erimesi de kalsiyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Kalsiyum eksikliğine bağlı olarak aşırı yorgunluk ve enerjisizlik gibi problemler meydana gelmektedir. Kalsiyum eksikliğinin uzun dönemli olması rahatsızlıklara yol açabilir.

 Kalsiyum İçeren Besinler Nelerdir?

 Vücutta yeterli düzeyde kalsiyum olması için kalsiyum içeren besinlerin düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir. Kalsiyum süt ve süt ürünlerinde oldukça fazla bulunmaktadır. Süt, peynir ve yoğurt tüketimi kalsiyum almak için oldukça önemlidir. Kabuklu yemişlerde de kalsiyum bol oranda bulunmaktadır. Tahin ve pekmez de kalsiyum içeren besinler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda yeşil yapraklı sebzeler de kalsiyum içeren besinler olarak ifade edilebilir.

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 Kuru incir de kalsiyum içeren besinlerden birisidir. Aynı zamanda kılçığı ile tüketilebilen balıkların da kalsiyum içeren besinler arasında bulunduğu bilinmektedir. Kalsiyum içeren besinlerin yeterli tüketilmemesi durumunda odaklanma zorluğu ve gelişim geriliğinin de görülebileceğini söylemek mümkündür. Günlük olarak alınması gereken kalsiyum miktarı ise 1000 mg ila 1300 mg arasında olmalıdır.

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#Sağlık#Kalsiyum Eksikliği#Kalsiyum İçeren Besinler

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