Kalp yetmezliği neden olur? Kalp yetmezliği olunca ne olur, belirtileri nelerdir?

Kalp yetmezliği, kalbinizin vücudunuzun geri kalanına olması gerektiği gibi kan pompalayamadığı bir durumdur. Kalbiniz hasar görmüşse veya düzgün pompalamıyorsa büyüyebilir, zayıflayabilir veya sertleşebilir.



Kalp Yetmezliği Neden Olur?



Kalp yetmezliği kalbin solunda, sağında veya her iki tarafında meydana gelebilir. Kalp yetmezliği, kalbinizin ne kadar iyi kan pompaladığını ölçen ve kalp yetmezliği tedavisine rehberlik etmek için kullanılan ejeksiyon fraksiyonu olarak bilinen önemli bir ölçü ile de gruplandırılabilir.



Ejeksiyon fraksiyonu, kalbinizin her kalp atışı ile içeri ve dışarı ittiği kan miktarını ölçer. Sağlıklı bir kalpte, ejeksiyon fraksiyonu %50 veya daha yüksektir. Bu, kalbin her atışta odaları dolduran kan hacminin en az yarısını pompaladığı anlamına gelir.



Düşük ejeksiyon fraksiyonu ile kalp yetmezliği: Ejeksiyon fraksiyonunun azaldığı kalp yetmezliğinde kalp kasınız zayıflar ve vücudunuzun ihtiyacını karşılayacak kadar kan pompalayamaz. Kalp kasınız kanı vücudunuza düzgün bir şekilde pompalamak için mücadele ettiğinde, vücudunuzun kan damarlarında sıvı birikmeye başlar. Daha fazla sıvı biriktiğinde, akciğerlerinizin ve vücudunuzun diğer bölgelerinin etrafındaki boşluğa sızarak nefes darlığına ve şişmeye neden olabilir. Kalbiniz iyi pompalamadığında, kaslarınız ve organlarınız daha az oksijen ve besin alır, bu da baş dönmesi ve yorgun hissetmenize neden olabilir.



Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu ile kalp yetmezliği: Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu olan kalp yetmezliğinde, kalp kasınız vücudunuzun geri kalanına kan pompalayabilir, ancak kalp kası iyi gerilmez. Kalp kasınız gerilmediğinde, kalbinizin içindeki basınç artabilir. Bu, sıvının ciğerlerinizin etrafındaki boşluğa ve vücudunuzun diğer bölgelerine sızmasına neden olarak nefes darlığına ve şişmeye neden olabilir.



Kalp yetmezliğinin en yaygın nedenleri kalp krizi ve koroner kalp hastalığıdır, ancak çok sayıda başka neden vardır. Kalp yetmezliği olan birçok insan, akciğer hastalığı veya diyabet gibi diğer uzun vadeli durumlarla yaşar. Kalp yetmezliği, kalbinize zarar veren, zayıflatan veya katılaştıran diğer durumların sonucu olarak gelişebilir, örneğin;

İleri yaş,

Kronik durumlar, diyabet, HIV ve tiroid rahatsızlıkları gibi,

Koroner kalp hastalığı ve kalp krizi,

Kalp kasında hasar (kardiyomiyopati), nedenleri enfeksiyon, alkol kötüye kullanımı ve bazı ilaçları içerebilir,

Arızalı kalp kapakçıkları (kalp kapakçığı hastalığı),

Kalp ritmi sorunları (aritmiler),

Doğduğunuz kalp rahatsızlıkları (örneğin doğuştan kalp hastalığı),

Yüksek tansiyon (hipertansiyon),

Kalp kası iltihabı (miyokardit),

Hamilelik; kalbinizi olması gerekenden daha fazla çalışmaya zorlar.



Neden kalp yetmezliği geliştirdiğinizi ve semptomlarınızı nasıl yönetebileceğinizi ve kaliteli bir yaşam sürdürebileceğinizi anlamak için profesyonel sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz.



Kalp Yetmezliği Olunca Ne Olur?



Akciğer ve böbrekler dolaşımda büyük bir rol oynamaktadır. Organlarınız ve dokularınız ihtiyaç duydukları oksijeni ve besinleri aldıktan sonra, kan kalbinize geri döner, ardından vücudunuzun geri kalanına dağılmadan önce oksijen toplamak için ciğerlerinize gider. Kalbiniz zayıflamaya veya sertleşmeye başladığında ve kanı gerektiği gibi pompalayamadığında, akciğerlerinizde ve vücudunuzda sıvı birikmeye başlar.



Kalbinizde, kanın ileriye doğru akmasına yardımcı olan dört farklı valf bulunur. Valfler, kanın geri akmasını önlemek için tamamen açılmalı ve sıkıca kapatılmalıdır. Kalp yetmezliği sırasında kapakçıklar daralarak kanın yedeklenmesine neden olabilir veya doğru şekilde kapanmayarak kanın kalbe geri akmasına neden olabilir.



Kalp Yetmezliği Belirtileri Nelerdir?



Kalp yetmezliği, kaslarınıza ve organlarınıza oksijen ve besin tedarikinin azalması ve vücudunuzda sıvı birikmesi (yani tıkanıklık) nedeniyle semptomlara neden olur. Bu yaygın kalp yetmezliği semptomlarından birini veya birkaçını hissedebilirsiniz;

Şişmiş mide,

Göğüs ağrısı,

Öksürme,

Özellikle fiziksel aktivite yaparken nefes almada zorluk veya nefes darlığı,

Nefes almada zorluk nedeniyle düz yatarken rahatsızlık,

Baş dönmesi,

Kalp çarpması veya çarpması (yani çarpıntı),

İştahsızlık veya mide bulantısı,

Şişmiş ayak bilekleri veya bacaklar (yani ödem),

Yorgunluk,

Nefes almada zorluk nedeniyle gece uyanma,

Zayıflıktır.

Kalp yetmezliğiniz varsa, sizin için neyin önemli olduğunu ve hangi tedavilerde uygun olduğunu bilmeniz önemlidir. Mutlaka doktorunuzla iletişimde kalmalısınız. Bu yaşam kalitenizi yönetmede önemlidir.