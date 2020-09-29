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Kalp hastalıkları riskini azaltmak için 4 altın kural
Ünlü şef Danilo Zanna, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde kalp dostu yemekler yaptı. Danilo Şef’in sorularını yanıtlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karpuz ise ‘Avrupa’da kalp hastalıklarında en erken ölen Türkiye. Normal bir Avrupa ülkesine göre 10-12 yıl erken ölüyoruz’’ dedi.
Prof. Karpuz kalp hastalıkları riskini azaltmak için 4 altın kural da sıraladı: ‘Sağlıklı yemekler, düzenli egzersiz, daha az tuz tüketimi, sigarasız bir yaşam’’
Prof. Karpuz normalde tuz tüketiminin günlük 5-6 gram olması gerektiğini ancak Türkiye’de bu oranın 18 gram olduğunun da altını çizdi.
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