Kalça Kemiği Nedir? Nerededir? Kalça Kemiği Ağrısı, Kırığı Ve Tedavisi

Kalça ağrıları ve kalça kemiği kırıkları çoğunlukla ileri yaşlardaki kişilerde görülen bir sorundur. Kalça bir eklemdir ve kişilerin günlük hayatlarında en çok kullandıkları eklemdir. Kalça ekleminde oluşan ağrı, kırık gibi durumlar kişinin günlük yaşam aktivitelerinde aksama meydana getirir. Kişilerin günlük hayatında aksamalara neden olan kalça problemleri mutlaka tedavi edilmesi gereken problemler arasında bulunmaktadır.

Kalça Kemiği Nedir?

Omurganın sonlandığı sakrum adlı veya halk arasında kuyruk sokumu olarak bilinen kemik ve etrafında bulunan büyük leğen kemikleri ile önde birleşen pubis kemiğinin birleşimidir. Oturma kemikleri olarak da adlandırılırlar.

Kalça Kemiği Nerede Bulunur?

Kalça kemiği; bacakların ve uyluk kemiğinin üstünde ve karın ile omurganın altında bulunur. Her iki yanda birer tane leğen kemiği olarak da adlandırılan kalça kemikleri bulunur.

Kalça Kemiği Ağrısı

Kalça kemiği oldukça dayanıklı bir kemiktir. Fakat bu dayanıklılığına rağmen Kalça ekleminde bulunan kıkırdak dokuya herhangi bir zarar verecek olan düşme, zorlayıcı hareket, yaralanma ve ileri yaş gibi nedenler ile kıkırdak dokuda yıpranmalar meydana gelebilir.

Kemik erimesi, düşme gibi sebeplere bağlı olarak kalça kemiğinde kırılmalar oluşabilir. Tüm bunların sonucunda ise kalça kemiğinde hissedilen ağrı ortaya çıkacaktır. Zaman zaman oldukça şiddetli olan bu ağrıya, mutlaka bir uzman doktor müdahale edip, tedavi edilmelidir.

Kalça Kemiği Kırığı

Kalça kemiği düşme, darbe, travmalar, kemik erimesi, kanser gibi hastalıkların kemik dokusunu zayıflatması gibi çeşitli nedenler ile meydana gelebilir. Erkeklere oranla kadınlarda üç kat daha fazla kalça kemiği kırığı görülmektedir. Özellikle ileri yaşlardaki kişilerde ortaya çıkan kalça kemiği kırıkları hayatı ciddi anlamda tehdit edebilir. Kalça kemiğindeki kırıklar mutlaka ciddiye alınmalı ve fark edildiği ilk anda mutlaka doktor muayenesinden geçirilmelidir.

Kalça Kemiği Kırığı Tedavisi

Kalça kırıkları özellikle hatanın yürümesinde bir engel teşkil ediyorsa ameliyat ile tedavi edilebilmektedir. Kalça kırığı ameliyatının yapılması için hastanın yaşı, sağlık durumu ve kırığın şekli gibi çeşitli faktörlere uygun olan hastaların belirlemesi yapılır. Kalça protezi veya kalça kırığını kaynatmak gibi iki şekilde yapılmaktadır. Genel olarak kırığın iyileşebilme ihtimalinin yüksek olduğu genç hastalarda plak, vida ve çivi gibi bazı parçalar kullanılarak kemiğin kaynaması sağlanır.