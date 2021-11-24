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Kaburga kırığına ne iyi gelir, nasıl çabuk iyileşir? Kaburga kırığına ne yapmak gerekir?

#Kaburga Kırığına Ne İyi Gelir Nasıl Çabuk İyileşir?#Sağlık#Tedavi
Kaburga kırığına ne iyi gelir, nasıl çabuk iyileşir Kaburga kırığına ne yapmak gerekir

Kaburga kırığı oldukça ağrılı bir durumdur. Bundan dolayı kaburga kırığı yaşayan kişiler kaburga kırığının nasıl tedavi edileceğine dair araştırma yapmaktadırlar. Kaburga kırığına iyi gelen birçok bitkisel yöntemler bulunmaktadır. Bu bitkisel yöntemleri uygulayarak kaburga kırığında kemiklerin daha hızlı bir şekilde kaynamasını sağlayabilirsiniz. Peki, kaburga kırığına ne iyi gelir? Kaburga kırığı nasıl çabuk iyileşir? Kaburga kırığına ne yapmak gerekir tüm detayları ile derledik.

 

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Kaburga kırığı ağrılı olduğundan dolayı bir takım ağrı kesiciler verilmektedir. Kaburga kırığına iyi gelen birçok şey bulunmaktadır.

Kaburga Kırığına Ne İyi Gelir?

1) Et Suyu

Et suyu tüketmeniz kaburga kırığına oldukça iyi gelmektedir. Et suyu doğrudan kemiklerin hızlı bir şekilde kaynamasını sağlar. Bundan dolayı sadece kaburga kırıkları değil diğer bütün kemik kırıkları için de et suyu tüketimi önerilmektedir. Kaburga kırığı için düzenli olarak et suyu tüketmeniz durumunda hızlı bir şekilde iyileşme sağlandığını göreceksiniz. Et suyu besin değerleri bakımından çok zengindir. Bu şekilde kemiklerin ihtiyaç duyduğu besin değerlerini ve kalsiyumu karşılar. Bu şekilde hızlı bir iyileşme görülür. Uzman doktorlar tarafından da kaburga kırığı yaşayan kişilere et suyu önerilmektedir.

2) İstirahat

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Kemiklerin hızlı bir şekilde kaynaması için istirahat da oldukça önemlidir. Hastanın bu dönemde fazla hareket etmemesi ve devamlı olarak istirahat etmesi önerilmektedir. Kaburga kırığı için istirahat doktorlar tarafından da önerilir. Hastanın ağrı hissetmemesi için mutlaka istirahat etmesi gerekir.

3) Sigarayı Bırakmak

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre sigara içen kişilerde kemik onarımı daha geç olmaktadır. Aynı zamanda sigara tüketimi kemik sağlığına da olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bundan dolayı kaburga kırığı yaşayan kişiler sigara içiyorsa mutlaka sigarayı bırakması gerekir. Sigarayı bırakarak hem daha sağlıklı bir hayata merhaba der hem de kemiklerin hızlı bir şekilde kaynamasını sağlar. Sigarayı bırakmak kaburga kırığı için önem teşkil eder.

Nasıl Çabuk İyileşir?

1) Paşa Çorbası

Kaburga kırığı için ve genel olarak kemik kırıklıkları için paşa çorbası önerilmektedir. Paşa çorbasını aşırıya tüketmemek de önerilmektedir. Kaburga kırığı için günde bir kez olmak üzere paşa çorbası tüketebilirsiniz. Böylece paşa çorbası kemik sağlığına doğrudan etki ettiği gibi hızlı bir iyileşme sağlamaktadır. Paşa çorbası vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi de sağlamaktadır. Paşa çorbası en çok tercih edilen besinlerdendir.

2) Süt ve Süt Ürünleri

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Süt ve süt ürünleri kemik sağlığına olumlu etkisi vardır. Özellikle kemiklerin daha da güçlü olması için süt gereklidir. Süt yoğun miktarda kalsiyum içermekte ve kemik sağlığına doğrudan etki etmektedir. Süt ve süt ürünlerini düzenli bir şekilde tüketerek kemiklerin daha hızlı kaynamasını sağlayabilirsiniz. Süt sadece kalsiyum değil aynı zamanda protein de içermektedir. Vücudun bu dönemde ihtiyaç duyduğu tüm besin değerlerini karşılayan süt ürünleri uzman kişiler tarafından da tavsiye edilir.

3) Egzersiz

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Hafif egzersizler kaburga kırığında iyileşme için önem teşkil etmektedir. Gün içerisinde yapabileceğiniz hafif egzersizler ile birlikte kaburga kırığını hızlı bir şekilde iyileştirebilirsiniz. Bu egzersizler mutlaka doktor tavsiyesi olmalıdır. Doktor tarafından verilen egzersizleri düzenli olarak uygulayarak kaburga kırığına ve kemik sağlığına olumlu etki edebilirsiniz.

Kaburga Kırığına Ne Yapmak Gerekir?

Kaburga kırığının bir takım belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtilere sahipseniz kaburga kırığınız olabilir. Özellikle ağrılı bir süreçten geçeceğiniz için kaburga kırığı için mutlaka ilk olarak bir acile başvurmanız gerekmektedir. Acil doktorunun yapacağı müdahale ile birlikte kemiklerin kaynama süreci başlar. Aynı zamanda bu dönemde hafif ağrı kesiciler de alınabilir.

 

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#Kaburga Kırığına Ne İyi Gelir Nasıl Çabuk İyileşir?#Sağlık#Tedavi

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