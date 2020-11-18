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Sağlık
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:21 | Son Güncelleme:

K vitamini hangi besinlerde var? K vitamini eksikliğini gidermenin yolları

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K vitamini hangi besinlerde var? K vitamini eksikliğini gidermenin yolları
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K vitamini kan pıhtılaşmasında rol oynamasının yanı sıra sağlık açısından birçok faydası olan esansiyel(tüketilmesi gereken temel) bir besindir.Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki yeterli miktarda K vitamini alımı ideal kemik, kalp kapağı ve damar sağlığı için oldukça önemlidir. Peki, K vitamini hangi besinlerde var? İşte K vitamini eksikliğini gidermenin yolları...

Kanın pıhtılaşma etmeni olarak tanımlanan vitamin K günlük yiyeceklerimizde yeteri kadar bulunduğu ve kalın bağırsakta bakterilerce yapıldığı için yetersizliğinde oluşan bir hastalık olarak tanımlanmamıştır. Yağda eriyen bir vitamin olup emilimi için safra asitlerine ve yağa ihtiyaç vardır. Vitamin K karaciğerde kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddenin sentezi için gereklidir. Eksikliğinde kanın pıhtılaşması engellendiği için kanama durmayabilir. Kemik gelişimi için de önemlidir.

YETERSİZLİK VE FAZLALIKLARI

Karaciğer ve sindirim sistemi bozukluklarında özellikle safra akımının engellendiği durumlarda K vitamini kullanılması yetersizleşir. Uzun süren antibiyotik tedavileri de bağırsakta harabiyet yapacağından vitamin K etkinliğini azaltarak yetersizlik yapabilir. Fazlalık belirtisi olarak suda çözünen türevleri yenidoğan sarılığı (hiperbiluribinemi) yapar.

EKSİKLİK BELİRTİLERİ

Eğer K vitamini eksik olursa, kan pıhtılaşmaz. Bu ise hemorojik hastalıklara neden olur. Bununla birlikte, K vitamini eksikliği çok nadirdir, sadece bebekler maruz kalabilir. Çünkü yeni doğan bebeklerin sindirim yolu sterildir ve K vitaminini sentezleyen bakteri içermez. Ayrıca anne sütü K vitamininin sadece küçük bir miktarını içerir. Bu da bebeklere doğunca belirli bir miktar K vitamini verilmesinin nedenidir.

K VİTAMİNİN EN ÇOK BULUNDUĞU BESİNLER

En zengin kaynakları, ıspanak ve benzeri yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer, kuru baklagiller ve balıklardır.

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