İsveç diyeti nedir, nasıl yapılır?
Son zamanların en çok aranan diyetlerinden olan İsveç diyeti düşük kalorili beslenme tarzıyla dikkat çekiyor. Peki İsveç diyeti nedir, nasıl yapılır? İşte, İsveç diyetiyle ilgili tüm merak edilenler…
İsveç diyeti, 6 günden az yapılmayan ve maksimum 13 gün ile sınırlı olan bir diyet türüdür. Genel olarak 1000 kalorinin altında yiyeceğin tüketildiği diyette kalori miktarı günlere göre değişiyor. İsveç diyeti dünyada 'Rigshospitalet diyeti' adıyla biliniyor.
İsveç Diyeti 1. Gün
Sabah: 1 Fincan kahve ve 1 Kesme şeker
Öğle: 2 adet katı yumurta ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates
Akşam: 1 biftek (200 gram kadar) zeytinyağlı ve limonlu 1 porsiyon yeşil salata
İsveç Diyeti 2. Gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker
Öğle: 1 dilim salam, 100 gr. yoğurt
Akşam: 1 biftek (200 gr.) ve yeşil salata, 1 meyve
İsveç Diyeti 3. Gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: Haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve
Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata
İsveç Diyeti 4. Gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: 1 katı yumurta, 1 rendelenmiş havuç ve 25 gram yağsız beyaz peynir
Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt
İsveç Diyeti 5. Gün
Sabah: 1 büyük rendelenmiş limonlu havuç
Öğle: 200 gram haşlanmış limonlu ve tereyağlı, yağsız balık
Akşam: 200 gram biftek, salata ve brokoli
İsveç Diyeti 6. Gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker
Öğle vakti: 2 haşlanmış yumurta ve 1 büyük rendelenmiş havuç
Akşam vakti: 200 gram derisi alınmış tavuk, salata
İsveç Diyeti 7. Gün
Sabah: Şekersiz çay
Öğle: 200 gram ızgara et ve taze meyve
Akşam: Mide bir şey yemeyerek dinlendirilir.
İsveç Diyeti 8. Gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme seker
Öğle: 2 katı yumurta ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates
Akşam: 200 gram biftek, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata
İsveç Diyeti 9. Gün
Sabah vakti: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker
Öğle vakti: 1 dilim salam ve 100 gram yoğurt
Akşam vakti: 200 gram biftek, yeşil salata, 1 meyve
İsveç Diyeti 10. Gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: Haşlanmış ıspanak ve 1 domates, 1 meyve
Akşam: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata
İsveç Diyeti 11. Gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: 1 katı yumurta, 1 rendelenmiş havuç ve 25 gram yağsız beyaz peynir
Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt
İsveç Diyeti 12. Gün
Sabah: 1 büyük rendelenmiş havuç (limonlu)
Öğle vakti: 200 gram yağsız haşlanmış balık (limonlu ve tereyağlı)
Akşam vakti: 200 gram biftek, salata ve brokoli
İsveç Diyeti 13. Gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker
Öğle: 2 katı yumurta ve 1 büyük rendelenmiş havuç
Akşam: 200 gram derisi alınmış tavuk, 1 porsiyon salata
İSVEÇ DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Diyet 13 günden uzun ve 6 günden kısa süreli uygulanmamalı
3 aydan içinde diyet tekrar edilmemeli
Günde en az 2 litre su içilmeli
Diyet boyunca kahve-çay ve meşrubat tüketilmemeli
Aynı gün içinde öğle ve akşam yemekleri yer değiştirilebilir
Kolesterolü yüksek olanlar yumurtanın sadece akını yiyebilir.
Diyet listesindeki besinler ağır gelirse diyeti 6. günde kesip 3 ay sonra 6 gün daha uygulayabilirsiniz.