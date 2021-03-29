İsveç diyeti nedir, nasıl yapılır?

İSVEÇ DİYETİ NEDİR?

İsveç diyeti, 6 günden az yapılmayan ve maksimum 13 gün ile sınırlı olan bir diyet türüdür. Genel olarak 1000 kalorinin altında yiyeceğin tüketildiği diyette kalori miktarı günlere göre değişiyor. İsveç diyeti dünyada 'Rigshospitalet diyeti' adıyla biliniyor.

İSVEÇ DİYETİ NASIL YAPILIR?

İsveç Diyeti 1. Gün

Sabah: 1 Fincan kahve ve 1 Kesme şeker

Öğle: 2 adet katı yumurta ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates

Akşam: 1 biftek (200 gram kadar) zeytinyağlı ve limonlu 1 porsiyon yeşil salata

İsveç Diyeti 2. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

Öğle: 1 dilim salam, 100 gr. yoğurt

Akşam: 1 biftek (200 gr.) ve yeşil salata, 1 meyve

İsveç Diyeti 3. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: Haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve

Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

İsveç Diyeti 4. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 1 katı yumurta, 1 rendelenmiş havuç ve 25 gram yağsız beyaz peynir

Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt

İsveç Diyeti 5. Gün

Sabah: 1 büyük rendelenmiş limonlu havuç

Öğle: 200 gram haşlanmış limonlu ve tereyağlı, yağsız balık

Akşam: 200 gram biftek, salata ve brokoli

İsveç Diyeti 6. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

Öğle vakti: 2 haşlanmış yumurta ve 1 büyük rendelenmiş havuç

Akşam vakti: 200 gram derisi alınmış tavuk, salata

İsveç Diyeti 7. Gün

Sabah: Şekersiz çay

Öğle: 200 gram ızgara et ve taze meyve

Akşam: Mide bir şey yemeyerek dinlendirilir.

İsveç Diyeti 8. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme seker

Öğle: 2 katı yumurta ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates

Akşam: 200 gram biftek, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

İsveç Diyeti 9. Gün

Sabah vakti: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

Öğle vakti: 1 dilim salam ve 100 gram yoğurt

Akşam vakti: 200 gram biftek, yeşil salata, 1 meyve

İsveç Diyeti 10. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: Haşlanmış ıspanak ve 1 domates, 1 meyve

Akşam: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

İsveç Diyeti 11. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 1 katı yumurta, 1 rendelenmiş havuç ve 25 gram yağsız beyaz peynir

Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt

İsveç Diyeti 12. Gün

Sabah: 1 büyük rendelenmiş havuç (limonlu)

Öğle vakti: 200 gram yağsız haşlanmış balık (limonlu ve tereyağlı)

Akşam vakti: 200 gram biftek, salata ve brokoli

İsveç Diyeti 13. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

Öğle: 2 katı yumurta ve 1 büyük rendelenmiş havuç

Akşam: 200 gram derisi alınmış tavuk, 1 porsiyon salata

İSVEÇ DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Diyet 13 günden uzun ve 6 günden kısa süreli uygulanmamalı

3 aydan içinde diyet tekrar edilmemeli

Günde en az 2 litre su içilmeli

Diyet boyunca kahve-çay ve meşrubat tüketilmemeli

Aynı gün içinde öğle ve akşam yemekleri yer değiştirilebilir

Kolesterolü yüksek olanlar yumurtanın sadece akını yiyebilir.

Diyet listesindeki besinler ağır gelirse diyeti 6. günde kesip 3 ay sonra 6 gün daha uygulayabilirsiniz.

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