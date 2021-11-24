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İştahsızlığa ne iyi gelir, neden olur? İştahsızlığa ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#İştahsızlığa Ne İyi Gelir Neden Olur?#Sağlık#Tedavi
İştahsızlığa ne iyi gelir, neden olur İştahsızlığa ne yapmak gerekir, nasıl geçer

İştahsızlık çocukluktan yetişkinliğe pek çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. İştahsızlık rahatsızlığının altında birçok neden yatabilmektedir. Bundan dolayı iştahsızlık mutlaka iyi bir şekilde araştırılması gerekmektedir. İştahsızlığa iyi gelen birçok faktör yer almaktadır. İştahsızlık şikayeti yaşayan kişiler özellikle ebeveynler internetten bir araştırma sürecine girmektedirler. Peki, iştahsızlığa ne iyi gelir? İştahsızlık neden olur? İştahsızlığa ne yapmak gerekir? İştahsızlık nasıl geçer tüm detayları ile derledik.

 

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İştahsızlık mutlaka nedenleri ile birlikte araştırılması gerekir. İştahsızlığın altında ciddi bir hastalık da yatabilir. Bundan dolayı iştahsızlık şikayeti yaşayan kişiler en kısa zamanda bir hekime başvurması son derecede önem teşkil etmektedir.

İştahsızlığa Ne İyi Gelir?

1) Ahududu

İştahsızlık için en çok tercih edilen besinler arasında ahududu meyvesi gelmektedir. Ahududu iştah açan bir meyvedir. Ahududu besin değerleri bakımından son derecede zengindir. Düzenli olarak ahududu tüketmeniz durumunda iştahsızlık gibi problemleri ortadan kaldırmanız mümkündür.

2) Badem

Gün içerisinde bir avuç badem tüketebilirsiniz. Badem hem mideyi yatıştıracak hem de kalorili bir besin olduğundan ötürü iştahsızlığa iyi gelmektedir. Badem iştahsızlık şikayeti yaşayan kişilere doktor tarafından da önerilen bir gıdadır. Günde bir avuç badem tüketerek iştahsızlık gibi problemleri ortadan kaldırabilirsiniz.

3) Ardıç Tohumu

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Bitkisel olarak tedavi seçenekleri arasında en çok tercih edilenler arasında ardıç tohumu gelmektedir. Ardıç tohumu hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirici hem de iştahsızlığa iyi geldiği bilinmektedir. Ardıç tohumunu devamlı olarak tüketmeniz özellikle çocuklarda çok önemlidir.

İştahsızlık Neden Olur?

1) Sigara

Sigara iştahsızlığın en büyük nedenleri arasında yer almaktadır. Eğer düzenli olarak sigara tüketiyorsanız iştahsızlık gibi problemleri yaşayabilirsiniz. Sigara iştahı keser ve kişinin zayıflamasına neden olmaktadır. Bundan dolayı sigarayı bırakan kişilerde kilo alma eğilimi görülmektedir.

2) Hamilelik

Gebelik döneminde de doğal bir sonuç olarak iştahsızlık ortaya çıkmaktadır. Eğer hamilelik dönemine yeni girdiyseniz iştahsızlık söz konusu olabilir. Hamilelik döneminde zaman zaman gerçekleşen bu iştahsızlık normal olarak kabul edilse de hekim tarafından alınan destek ile birlikte bu süreç sonuçlandırılabilir.

3) Kanser

Kanser hastalığı çağımızın en büyük ve en tehlikeli hastalıklarından bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Kanser hastalığında iştahsızlık ortaya çıkabilir. Bundan dolayı kanser hastalığının önemli bir belirtisi olarak kabul edilmektedir. Kanser taramasında da hastalardan alınan bir veri olarak bilinir. Kanser hastalığında iştahsızlığa bağlı olarak kilo kaybı da ortaya çıkabilir.

İştahsızlığa Ne Yapmak Gerekir?

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İştahsızlığa karşı olarak doğal besinler tüketilmektedir. Doğal besinleri düzenli olarak tüketmeniz iştahsızlık için tavsiyedir. Ünlü doktorlar tarafından da iştahsızlık için doğal besinler önerilir. Doğal besinler besin değerleri yüksek olan gıdalardır. Bu şekilde doğal besinler tüketerek iştahsızlık şikayetlerini önleyebilirsiniz. İştahsızlığa da iyi gelen bitkiler de yer almaktadır.

1) Karabiber

Karabiber iştahsızlığa iyi gelen etkili bir yöntemdir. Karabiber yemeklerde de tercih edilmektedir. Karabiber yemeklerin tadını da değiştirir ve daha güzel hale getirir. Yemeklere eklenen karabiber düzenli olarak tercih edilmesi gerekir.

2) Kavun

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Yaz aylarının vazgeçilmez olan meyveleri arasında kavun yer almaktadır. Kavun doğal olarak iştah açıcı bir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı da hem yetişkinlere hem de çocuklara kavun önerilmektedir.

Nasıl Geçer?

1) Ada Çayı Yaprakları

Ada çayı yaprakları da iyi bir iştah açıcıdır. Ada çayı yapraklarını düzenli olarak tüketmeniz gerekmektedir. Günde iki defa ada çayı yapraklarını demleyerek tüketebilirsiniz.

2) Anason Tohumu

Anason tohumu da yine doğal bir iştah açıcıdır. Anason tohumu doktorlar tarafından tavsiye edilir.

 

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#İştahsızlığa Ne İyi Gelir Neden Olur?#Sağlık#Tedavi

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