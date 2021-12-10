İşitme kaybınız varsa gecikmeden test yaptırın

Sorunların büyümemesi için işitme kaybı şikayeti olan kişilerin en kısa sürede işitme testi yaptırmalarını öneren Fırat Ulubahşi şunları söyledi:

“Erken fark edilen işitme kaybına uygulanacak doğru işitme cihazı uygulaması ile birey uzun yıllar işitme problemini çözdüğü gibi Nörolojik sorun olan anlama problemini de çözebilir. İşitme cihazı seçiminde ekonomik bütçeli ürünlerde özellikler günlük ihtiyaçları tam olarak karşılayamadığı için bu ürünleri alanların problemleri devam ediyor. Bu kişilerin birçoğu kısa bir süre sonra ürün almak istediklerinde ise ilk ürün ve ikinci ürün maliyetleri ile daha fazla ücret ödemek zorunda kalıyorlar. İşitme cihazı seçiminde marka seçimine dikkat edileceği gibi size hizmet verecek firmanın işitme uzmanlarının bilgi ve becerisi önemli olduğu kadar firmanın odyolojik ekipman altyapısı önemlidir. İşitme cihazı alırken ve aldıktan sonra Odyolojik ekipman yeterli olan firmalar mutlaka size satış sonrası hizmeti verecektir.”

Algı sorununu Gideriyoruz

Yeni nesil işitme cihazları anlama sorunlarının çözümü için yazılımlarını yapay zeka ile geliştirerek günlük hayatta kullanılan birçok sesi cihaza tanımlayarak olası algılama sorununun önüne geçildiğini belirten Edi İşitme cihazları Kurucusu Fırat Ulubahşi şöyle devam etti:

“İşitme testi için bizden aldığınız randevu sonrası işitme uzmanlarımız işitme probleminiz olup olmadığını size belirleyecektir. Yapılan testlere uygun işitme cihazı değerlendirmesi yapıldıktan sonra size uygun olabilecek birkaç ürün deneme sonrası işitme cihazınızı beraber belirleyebiliriz. İşitme cihazınızı günlük ihtiyaç duyduğunuz seslere göre programlayıp nasıl kullanmanız gerektiğini sizlere tüm detayları ile anlatacağız. Kullanmaya başladıktan sonra sizde zamanla fark edeceksiniz ki size ihtiyaç olan ama kullanmadığınız birçok sesi tekrar keşif edeceksiniz. İşitme cihazı uzun yıllar kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır Bizlerde 6 aylık periyotlarda işitme kaybınızı ve işitme cihazınızı kontrol ederek sizinle beraber olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bizim için işitme problemleri çözümü kadar hastamınız memnun olması aynı mutluluktadır Sizlerde hizmetlerimizden ve işitme cihazınızdan keyif alacaksınız.”



İşitme kaybı yaşayan kişiler ve yakınları bizlere Duyduklarını fakat duyduğu kelimeleri anlayamadıkları ile ilgili genel şikayetle bize başvururlar .

İşitme kaybı yaşayan kişilerin çoğunluğu kalın seslerin olduğu düşük frekansları iyi duymalarına rağmen kelimeleri ayırt etmek için önemli olan tiz seslerin olduğu yüksek frekansları az duydukları için kelimeleri tam olarak anlayamazlar.Özellikle gürültülü ortamlarda birden fazla kişilerin konuşmasında ciddi sıkıntı yaşarlar.

Günümüz işitme cihazı teknolojileri gürültülü ve gürültüsüz ortamdaki tüm sesleri analiz yeteneğine sahiptirler .Konuşmayı netleştirme teknolojisi sayesinde arka plan gürültüleri düşürürken kelimelerin olduğu frekansları güçlendirerek kelimeleri anlamayı kolaylaştırmaktadırlar.

Geciktirilmiş İşitme Kaybı Problemleri

Anlamanın en önemli aşaması erken işitme cihazı kullanımıdır.İşitme kaybı yaşayan bireylerin çoğunluğu işitme kaybını önemsememekte cihaz kullanımını geciktirmektedir.Uzun süre cihaz kullanmayan kişilerde ciddi anlama sıkıntısı yaşanmakta ilk adımda kolayca çözülebilecek problem daha da zorlaşmaktadır.

Ses Yükselticilerden Uzak Durun!

İşitme kaybı yaşayan kişilerin bir kısmı ilk adımda ucuz olması sebebiyle internette satılan ses yükselticiler almaktadırlar .Ses yükselticiler işitme cihazı olmadığı için SGK geri ödeme kapsamında değildirler.Ses yükseltici kullanan kişilerde işitme kaybı arttığı gibi bu tür ürünler kısa sürede bozulmaktadır.İşitme cihazı İl sağlık müdürlüğü ruhsatlı İşitme Cihazları Satış ve Uygulama merkezlerinden alınmalıdır.

Kampanyalı Reklamlara Dikkat Edin!

İşitme cihazı alırken tüketiciyi yanıltıcı reklamlara dikkat edilmelidir.Tıbbi cihaz yönetmeliğine göre tüketiciyi korumak için işitme cihazının teknik özellikleri ,marka ,indirim oranları ve kampanya bilgileri kesinlikle yasaklanmıştır.Kampanya bazı firmalar 1 alana 1 bedava ,%50 gibi basit sloganlarla tüketicinin dikkatini çekmeye çalışmaktadır.

İşitme cihazı alırken satın aldığınız işitme cihazı işitme kaybınıza uygun olmalı ,teknolojik alt yapısının yeterli olması ve dayanıklı olmasına ve bilinen bir marka olmasına dikkat edilmelidir.

İşitme cihazı satın aldığınız işitme merkezinin satış esnasında ve sonrasında vermiş olduğu hizmetler süreklilik göstermelidir.

Edi işitme cihazları olarak bizler İşitme cihazı seçimi sizlere yardımcı oluyoruz.

Satış sonrası işitme cihazı performansı ölçmek için sessiz kabinde kulağında işitme cihazı varken serbest alan testi yaparak kullanmış olduğu cihazın yeterli olup olmadığına ölçebiliyoruz. Edi işitme cihazları olarak bizler bu hizmeti hastalarımıza veriyoruz.

Corona Virüs sonrası Maske kullanımının İşitme kaybına etkisi

Corona virüs sonrası bulaşma riskine karşı kişilerin aralarında mecburi mesafe olması ve Maske kullanımı ile hafif dereceli işitme kaybı yaşayan birçok kişi ciddi işitme sorunu ile bizlere işitme testi için başvuruda bulundular.Maske kullanımı ile sesler doğrudan gelmediği gibi mimikleri de tam olarak görülemediği için işitme kaybı problemleri artmıştır.

Edi işitme cihazları yatırımlarına devam edecek mi?

Edi işitme merkezleri olarak İzmir Merkezde İki yılda Çiğli ,Karşıyaka , Balçova ,Narlıdere ve Karşıyaka 2 olmak üzere Beş yeni mağaza açtık.Hedefimiz İzmir genelinde mağaza sayımızı arttırarak daha fazla kişiye hizmet vermektir.

Edi işitme cihazları olarak ilk etapta İstanbul başta olmak üzere Ege bölgesi çeşitli illerde yatırım planlarımız var.Yatırım için yeterli kadro ve finansal planlamalar yapıldı 2022 üçüncü çeyrek şehir dışı yatrımlarımıza start vermeyi planlıyoruz.

Yatırımcılar bizimle şube projeleri için başvuruda bulunuyorlar sistemsel alt yapısı 2022 ikinci çeyreğinde tamamlanmasından sonra ortak projeler yapacağız.

Hedefimiz de 5 yıllık planlama da yurt içinde 50 şubeye ulaşmak ,10 yıllık planlama da yurt içi ve dışı 100 şubeyi yakalamaktır.Markamızın ess hedefi 50. Yılında 3.kuşağa aktarabileceğimiz birçok ülkede hizmet veren 1000 şubeyi geçen bir marka olmasıdır.Uzun hedefli marka hedefimiz için öncelikli hastalarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın güvenine ve inancına ihtiyacımız vardır.







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