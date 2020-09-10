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Haber Giriş: 10.09.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

İntörn doktor ne demek? İşte intörn teriminin anlamı

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İntörn doktor ne demek? İşte intörn teriminin anlamı
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Tıp Fakültesi öğrencilerinin veya mezunlarının yakından bildiği bir terim olan İntörn, İngilizce ‘intern’ kelimesinden gelmektedir. TDK (Türk Dil Kurumu) intern için ‘ön hekim’ tanımını yapmaktadır. Peki, intörn doktor ne demek?

İntörn doktorluk dönemi tıp eğitiminde mezuniyet öncesi son dönem olup, öğrencilikten sonra meslek hayatına başlama sürecinde önemli bir geçiş dönemi. Hasta yönetiminden, meslektaş ve sağlık çalışanlarıyla ilişkilere kadar birçok becerinin kazanılması ve sürdürülebilir olması bu dönemde gerçekleşiyor.

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