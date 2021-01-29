İmmün plazma tedavisi nedir? İşte İmmün plazma tedavisinin ayrıntıları

Uzmanlar dünya tarihinde daha önce birçok salgında da kullanılan immün plazma yönteminin Kovid-19'da özellikle ağır hastaların iyileşmesine katkı sağlayabileceğine dikkati çekiyor. Halk arasında "antikor tedavisi" olarak da bilinen immün plazma yönteminin önemi, bilim insanları tarafından vurgulanıyor. İşte, immün plazma tedavisi hakkında merak edilenler...

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?

İmmün plazma tedavisinde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor.

Plazmada yer alan "immünglobulin" denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor.

BAĞIŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

Plazma bağışı için "Kovid-19 tanısı alındıktan sonra uygulanan tedavi ile iyileşen ve taburcu olan 18-65 yaş aralığında olup kan verme özelliklerini taşıyan, kan vermeye engel teşkil eden hepatit, HIV, spilis gibi hastalıkları bulunmayan" kişi şartları aranırken süreç şu şekilde işleyecek:

1- Kişinin koronavirüsle enfekte olduğu yapılan testlerle belirlenecek.

2- Hastaya tedavi süreçleri uygulanacak.

3- Tedavi süreçleri sonrası iyileşen kişi kan bağışından önce 14 gün bekleme sürecine girecek.

4- Plazma bağışından önce tekrar test yapılacak.

5- Negatif sonucu gösteren raporla bağışçı Kızılay'ın aferez bağış noktalarına gidecek.

6- Bağışçının kan vermesinde sakınca olup olmadığı tespiti yapılacak ve beyanı ile onam formu alınacak.

7- Kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan plazma, aferez cihazında ayrıştırılacak ve diğer bileşenler kan bağışçısına geri verilecek.

8- Alınan plazma için standart testler uygulanacak.

9- Testleri tamamlanan plazma, tedavi bekleyen uygun hastalar için ilgili hastanelere ulaştırılacak.