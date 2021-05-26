İleus Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? Bağırsak Tıkanıklığı Tanısı Ve Belirtileri Nelerdir?

İleus, genellikle bağırsakların fonksiyonunun bozulması ve ya bağırsaklarda çeşitli nedenlere bağlı olarak tıkanma olması halinde ortaya çıkan bir hastalıktır. İleus oldukça ciddi bir hastalık olarak bilinmektedir.

İleus Nedir?

Bağırsaklarda farklı nedenlere bağlı olarak çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Bağırsaklar oldukça uzundur. Tüketilen her türlü besin öğütülmesinin ardından dalga benzeri hareketler ile uzun bir yolculuk gerçekleştirirler. Bu sırada bağırsaklarda peristalsis olarak adlandırılan kas kasılmaları oluşur. Bağırsak da içerisindeki sindirilen yemekleri ileri doğru hareketler ile görevini yerine getirmiş olur. Bu kapsamda bağırsak fonksiyonlarında bozulma ve ya bağırsakların tıkanması gibi durumlarda ileus denilen hastalık ortaya çıkmaktadır.

Bağırsakların içerisinde kapsamın da ilerleyen hareketleri bozulabilir. Bunun sonucunda distale yönüne doğru giden yerde yavaşlama ve ya engelleme meydana gelebilir. Bazı durumlarda ise tam şekilde durma meydana gelir. Bu da bağırsak tümenini tıkayan sebepler nedeni ile ortaya çıkar. Hastalık mutlaka ciddiye alınmalı.

İleus Nasıl Tedavi Edilir?

İleus adı verilen bağırsak tıkanması tanısı konulduktan sonra mutlaka tıkanmanın sebebine göre bir tedavi planlaması yapılmalıdır. Bağırsak tıkanıklıklarında sebep mekanik engel olmadığı takdirde bu engelin kaldırılması için ameliyat gerekecektir. Bu ameliyat ile mekanik engel de alınabilir. Özellikle karın içerisinde herhangi bir yapışıklık olur ise bu yapışıklık da ortadan kaldırılabilir. Kanserde ise mutlaka kanserli bölge alınmaktadır.

Fıtık içinde bağırsak sıkışması olduğu takdirde bağırsak fıtık içerisinden çıkarılır. Ardından ise fıtık tamiri yapılabilir. Ayrıca eğer engel olarak bağırsağın kendi etrafında dönmesi söz konusu olursa bu durum da basit bir operasyon ile düzeltilir.

Kişide ileus hastalığının nedeni tespit edildikten sonra o durumun ortadan kaldırılması için doğru tedavinin uygulanmasına geçilir. Bu şekilde tedavi de başlar. Özellikle ileus tedavisinde asla geç kalınmamalıdır. Geç kalınması ise sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bağırsak Tıkanıklığı Tanısı ve Belirtileri Nelerdir?

Bağırsak tıkanıklığı olarak bilinen ileus hastalığının pek çok belirtisi bulunur. Bu belirtiler ise mutlaka dikkate alınmalıdır. Özellikle de çoğu hastada gaz ve gaita sıkışması görülebilir. Ayrıca karın ağrısı nedeniyle de bağırsak tıkanıklığı ortaya çıkar. İleus hastalığına sahip kişilerde bağırsak ve karın bölgesinde ağrı, şiddetli kramp gibi çeşitli ağrılar ortaya çıkmaktadır.

İleus hastalığında bulantı ve kusma gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Ayrıca mekanik ince bağırsak tıkanıklıklarında ağrı çok sık bir şekilde görülür. Bu ağrılar aralıklı başlamasının ardından dakikada bir ağrıya neden olur. Ağrılar göbek deliğinde başlar ve etrafına hızlı bir şekilde yayılır. Ayrıca bağırsak duvarının hareket bozukluğu nedeni ile tıkanmalar şiddetli ağrıları tetikler. Bu hastalığın belirtilerinden birisi de safra içerikli kusmaların yaşanmasıdır. İleri boyutlara varan tıkanıklıklarda dışkı içeriği ve kusmalar da oldukça bulanıktır.

Hastalarda karın ağrısı, şiddetli kramp ve gaz çıkışlarında azalma var ise mutlaka dikkate alınmalıdır. Özellikle bağırsak hareketlerinde aşırı azalmanın yanı sıra uzun süreli gaita çıkışının görülmemesi de bu hastalığın en önemli belirtileri arasında yer almaktadır. İleus hastalarında belli süreli kabızlığın yanı sıra kısmi bağırsak tıkanıklıkları meydana gelebilir. Kısmi bağırsak tıkanıklıkları ile birlikte bütün bağırsağı etkileyen tıkanıklıklar da kabızlığa yol açar. Bu belirtiler görüldüğünde hasta geç kalmadan mutlaka bir doktora görünmelidir.

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