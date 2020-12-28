İki kol arasındaki tansiyon farkı damar tıkanıklığı nedeni olabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, tansiyon ölçümünü iki koldan yapma sonucunda ortaya çıkacak farkın kalp krizi, inme ve ölüm riskiyle bağlantılı olduğu konusunda güçlü deliller elde edildi. Sonuçları değerlendiren Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe İç Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, hastaları uyardı.

Bir hekime ilk kez başvuran bir hastanın iki kolundan da tansiyon ölçümü yapılacağını aktaran Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, "Eğer iki kol arasında 10 milimetre civadan fazla fark varsa bu bize bir taraftaki damarın tıkalı olduğunu gösterir. Mesela bir taraf 13'e 9, diğer taraf ise 14'e 9 ise 13'e 9 bulduğumuz tarafta damar tıkanıklığı olabilir. Bunun en çok korktuğumuz nedeni ise aort anevrizması dediğimiz oradaki aort damarının yırtılması olayıdır. Yüksek tansiyonlu hastalar günün birinde bir taraftan nabız alamazsa, o tarafta ani kol ağrıları başlarsa, doktor tansiyonu bir kolda yüksek diğerinde ise düşük bulursa o zaman alarm olur. Altta yatan bir hastalık olup olmadığını araştırmak lazım. Daha çok sinsi seyreden hastalıkları ortaya çıkarmak için çift taraflı tansiyon ölçümü önemlidir" uyarısında bulundu.

Hastalık aort anevrizmasıysa hastanın hemen kalp damar cerrahına yönlendirileceğini ifade eden Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, "Aort anjiyosunda tıkalı damar tespit edilir. Ondan sonra gerek olursa ameliyata kadar gider. Acil ve önemli bir durumdur. Bir de acil olmayan durumlar var. Burada altta yatan sebep neyse ona göre karar vermek gerekir. Bu basit bir damar yağlanması da olabilir" dedi.

"KOL VE BACAK TANSİYONU FARKLI İSE DOĞUMSAL TIKANIKLIK DÜŞÜNÜLÜR"

Tansiyon ölçümünün bacaktan da ölçülebileceğini ve bu sonuçların da değerli olduğunu belirten Doç. Dr. Furuncuoğlu şöyle devam etti:

"Bir hastanın kolu ve bacağı arasında ciddi bir tansiyon farkı varsa o zaman kalpten çıkan damarlardan birinin doğuştan tıkalı olma durumunu düşünürüz. Aort damarının içerisinde darlık dediğimiz bu durumda da kol ve bacak arasında ciddi fark oluşur. Bunu genellikle çocuk hekimleri yakalar ama bazen nadir de olsa hastalar büyüdükten sonra biz dahiliye hekimleri de yakalayabiliriz."

EVDE TANSİYON ÖLÇERKEN DİKKAT

Evde tansiyon ölçen kişilerin bunu muhakkak koldan yapması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, "El bileğinden ölçüm yapan aletler sonucu biraz daha düşük çıkarabilir. O nedenle kişiler koldan ölçüm yapan bir alet tercih etmelidir. Doğru ölçüm için elektronik cihazların kalibrasyonuna dikkat etmek gerekiyor. Doğru ölçüp ölçmediği denetlenmeli" tavsiyesinde bulundu.