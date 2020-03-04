İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Köken bakımından zeytingiller ailesinden olan iğde, iğde ağacının meyvesidir.

İğde Nedir

Mayhoş bir tada sahip olup, beyaz tüylü bir yapıya sahiptir. Çekirdeği hurma çekirdeğine benzer yapıda olan bu meyve, sağlık açısından önemli faydalara sahiptir. Dünya genelinde bilinen ve Türkiye'nin her yerinde yetişme özelliğine sahip iğdelerin faydalarına göz atalım.

İğdenin Faydaları

Dallarından kopartılan iğdeler, özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlar. Enfeksiyon, grip ve birçok hastalığa karşı koruyucu olan iğde şu faydalara sahiptir.

- Magnezyum bakımından çok zengin olan iğdeler, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Kış aylarında soğuk algınlıklarına karşı koruyucu görevi görür.

- Ciltte meydana gelen rahatsızlıklar için tüketilebilir. Sinir yatıştırıcı özelliklere sahiptir.

- Aşırı tüketilmeyecek şekilde kullanıldığında midenin sağlıklı çalışmasına destek olur.

- Çiğ şekilde tüketildiği zaman ağız sağlığını koruyucu görevi görür. Dişlerin güçlü kalmasını sağlar. Ağızda bakteri oluşumunu engelleyici özelliklere sahiptir.

- Kuru öksürük için uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilen yiyecekler arasındadır.

- Sindirim sistemini düzenleyici etkilere sahiptir. Kabızlık ve ishal sorunlarının ortadan kalkmasına yardım eder.

İğde Neye İyi Gelir

İğde, sağlık açısından pek çok faydaya sahiptir. İçerisindeki maddeler sayesinde, uzmanlar tarafından sağlığın korunması amacıyla sıklıkla tavsiye edilir. İğdenin neye iyi geldiğine gelin birlikte bakalım.

Böbrek Hastalığına İyi Gelir

İğde, özellikle böbrek rahatsızlığı yaşayan kişilere uzmanlar tarafından sıkça önerilir. Böbreklerin daha iyi işlev görmesi, sağlıklı çalışması için önemli görevler görür. Böbreklerin çalışmasını ve idrarın daha kolay yapılmasını sağlayabilir. Çay biçiminde tüketildiği zaman, böbrek taşlarının oluşumunu engelleyebilir.

Kuru Öksürükte Faydalıdır

Kış aylarında tüketilmesi bağışıklık sisteminin doğru şekilde çalışmasını sağlar. Kuru öksürük gibi sosyal yaşamdan geri bırakan rahatsızlığın giderilmesinde önemli yere sahiptir. Öksürük konusunda rahatsızlığı olanlar, uzmanlardan yardım aldıktan sonra iğde tüketimini hızlandırabilirler.

Bağırsak ve Mide Rahatlatıcı

İğde, belirli faydaları olan bir yiyecek değildir. Faydaları çok fazladır. Gösterdiği yararlar, fazla olduğundan burada sadece birkaçını yazabiliyoruz. İğde önemli bir mide rahatlatıcıdır. Kararında tüketildiği zaman, midenin rahatça çalışmasını sağlar. Ayrıca bağırsak problemleri olan kişiler için hem enfeksiyon giderici hem rahatlatıcı etkileri vardır.

İğde bu tür sorunların hepsine iyi gelir. İshal ve kabızlık sorunlarının daha az oluşmasına yardım eder. Kişinin yorgunluğuna iyi gelir.

İğde Nasıl Tüketilir?

İğde tüketim şekilleri birbirinden farklıdır. Tüketim biçimlerine göre faydaları farklı olabilir. Doğrudan çiğ biçimde tüketildiği gibi çayı demlenerek içilebilir. Çay şeklinde tüketildiği zaman genellikle iç hastalıkları giderici etkiler gösterir. Çiğ olarak tüketildiği zaman ise ağız ve boğaz sağlığının daha güçlü olmasına yardımcı etkileri olduğunu söylemek mümkün.