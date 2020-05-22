İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir? İşte idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi

Sağlıklı bir insanda idrar yolu üzerinde bakteri ya da mikrop yoktur. Bazı durumlarda vücut dışında bulunan bakteriler idrar yoluna girerek doğrudan enfeksiyona neden olur. Enfeksiyon özellikle idrar yolunda üretrayı yani idrarı mesaneden dışarıyla atmayı sağlayan tüpü ve böbrekleri etkileyebilir. Bu durum zamanla farklı rahatsızlıklara da neden olur.

İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir?



İdrar yolu enfeksiyonu mevcut olduğunda öncelikle bir hekime muayene olmak gerekir. Hekimin verdiği reçeteye göre ilaç kullanılabilir. Ayrıca kişiler idrar yolu enfeksiyonlarından kurtulmak için;

- Bol miktarda su tüketebilir,

- İdrarı bekletmemeye özen gösterebilir,

- Tuvalet sonrası ön ve arka temizliğini iyi yapabilir,

- Pamuklu yapıda iç çamaşırı giyebilir ve soğuk almamaya özen gösterebilir.



İdrar Yolu Enfeksiyonunun Neden Olduğu Rahatsızlıklar



İdrar yolu enfeksiyonu özellikle gerekli muayene ve teşhis aşamasından geçmediği sürece farklı rahatsızlıkları da beraberinde getirir. İdrar yolu enfeksiyonlarının kişilerde en fazla neden olduğu problem mesanenin enfeksiyon kapması halidir. Tıp dilinde bu rahatsızlığa sistit hastalığı denmektedir.



İdrar yolu enfeksiyonları zamanla gerekli tanı koyulmadığında 3 farklı rahatsızlığa neden olur. Bunlar hem idrar yolunu hem de diğer boşaltım sistemini etkiler. İdrar yolu enfeksiyonlarının neden olduğu sağlık sorunları şu şekildedir;



- Üretrit: İnsan vücudunda idrarı mesane üzerinden vücut dışına atılmasını sağlayan tüpün enfeksiyon kapması durumudur.

- Sistit: Mesanenin çeşitli sebeplerde enfeksiyon taşımasıdır.

- Piyelonefrit: İdrar nedeniyle böbreklerin enfeksiyon kapmasıdır. Özellikle idrar yolunda var olan sorunlar nedeniyle idrar dışarı atılmak yerine tekrar böbreğe geri kaçar.



İdrar Yolu Enfeksiyonunun Belirtileri



İdrar yolu enfeksiyonunun kişilerde pek çok belirtisi mevcuttur. Bu belirtiler;



- Sık sık idrara çıkma hali,

- İdrar yaparken hissedilen ağrı ve yanma,

- Ateş yüksekliği,

- Yorgunluk ve halsizlik,

- İdrarda kan görme, daha koyu ve bulanık idrar yapma,

- Kötü kokulu idrar yapma,

- Özellikle kadınlarda daha sık olmak üzere pelvik denilen alt karın bölgesinde hissedilen ağrılar,

- Ağrıyla beraber gelen bulantı ve kusma durumu,

- İdrarın gelmesine rağmen az miktarda idrar yapma,

- Kaburgaların alt kısmında hissedilen ağrı.



İdrar Yolu Enfeksiyonunun Nedenleri



İdrar yolu enfeksiyonlarının ana nedenleri vücudun ve idrar yolunun aldığı bakterilerdir. Bu bakteri ve mikropların pek çoğu üretradan tırmanarak idrar ve mesane bölgesine ulaşır. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarının pek çoğunda kişinin kendi dışkısından gelen Escherichia coli adıyla bilinen bağırsak bakterilerinin etkisi vardır. Bu nedenlere ek olarak gonokok ve klamidya gibi cinsel birleşim yoluyla bulaşan bir virüs ve bakteri de olabilir.



İdrar Yolu Enfeksiyonuna Nasıl Tanı Koyulur?



İnsan vücudunda kişilerin yaptığı idrar normalde steril bir yapıya sahiptir. İdrar içerisinde herhangi bir bakteri ve virüs bulunmaz. Bazı durumlarda sindirim sisteminde yer alan mikroplar idrar yoluna girerek idrar yolu enfeksiyonuna neden olur. İdrar yolu enfeksiyonları zamanla kişilerde ağrılara ve yanma hissine neden olur. Bu durumun önüne geçmek için kısa sürede rahatsızlıkla ilgili bir tanı koymak gerekir. İdrar yolu enfeksiyonunu teşhis etmek için bazı testlere de gerek duyulur. İdrar yolu enfeksiyonunun tanısı için hekimler şu yöntemlerden yararlanır;



1- İdrar tahlili,

2- İdrar Kültürü,

3- Sistoskopi,

4- Böbrek ve Mesaneye Ultrason İle Bakmak,

5- BT yani Bilgisayarlı Tomografi.



Bu tanı şekillerinin her biri idrar yolunda yer alan enfeksiyonları teşhis etmek için uygulanır.