İdrar söktürücü bitkiler nelerdir ve nasıl kullanılır? İdrar söktüren bitkilerin özellikleri

Haberin Devamı

Şişkinlik sorunu yaşıyorsanız vücudunuz gereğinden fazla su tutuyor olabilir. Ödem ismi ile de bilinen vücudun fazla su tutmasının nedenleri arasında aşırı tuz tüketimi, stres, hareketsiz yaşam, diyabet, vitamin eksikliği ve böbrek sorunları yer alır.

İdrar Söktürücü Bitkiler Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

İdrar söktürücü bitkiler, vücuttaki ödemin doğal yollarla dışarı atılmasını sağlar. Bu bitkiler, ödem sorununa sağlıklı ve pratik bir çözüm olabilir. En çok bilinen ve en sık kullanılan idrar söktürücü bitkiler ise şunlardır;

Karahindiba: Karahindiba idrara daha rahat çıkmanızı ve böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar. Vücuttan fazla sıvıları atmak için karahindiba çayı çok harika bir çözümdür.

Alıç meyvesi: Alıç meyvesi, oldukça güçlü bir idrar sökücüdür. Vücuttaki sıvı birikimini önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda, idrar atılımını ve akışını da arttırabilir. Ayrıca böbrek sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olur.

Haberin Devamı

Atkuyruğu otu: Atkuyruğu otu vücuttan fazla sıvıları atmak için reçeteli idrar söktürücü ilaçlar kadar etkilidir. Aynı zamanda daha az yan etkiye sahiptir. Eğer idrar söktürücü ilaçlar kullanırken yan etkileri ile ilgili bir sorun yaşadıysanız atkuyruğu otu çok iyi bir alternatif olabilir. Atkuyruğu otu çay olarak da kullanılabilir.

Ardıç: Ardıç bitkisi ortaçağdan beri idrar söktürücü özellikleri ile bilinir ve kullanılır. Aynı zamanda ardıç bazı idrar sökücü ilaçların yaptığı gibi vücuttaki potasyum seviyelerini düşürmez. Aynı zamanda etlerinize lezzet katmak için ardıç ekleyebilir ya da çay veya meyve halinde tüketebilirsiniz.

Yeşil çay: Yeşil çayın vücuttan ödem attırma özelliği vardır. Her yeşil çay içtiğiniz zaman vücudunuzda bulunan fazla sıvılardan rahatlıkla kurtulabilirsiniz yardımcı olursunuz.

Maydanoz: Maydanoz, daha çok idrar söktürücü ilaçların yan etkilerine tolere edemeyen insanlar için bir çeşit çözüm olabilir. Maydanoz idrar sıklığına ve hacmine yardımcı olabilen çok doğal bir idrar söktürücüdür.

Ebegümeci: Vücudunuzdan kısa süre içinde ödem atmak için ebegümeci çayı tüketebilirsiniz. Bu güzel çiçek, oldukça güçlü bir idrar söktürücüdür. Ebegümeci, böbreklerin filtreleme sürecine de oldukça yardımcı olur.

Haberin Devamı

İdrar Söktüren Bitkilerin Özellikleri

İdrar söktürücü bitkilerin pek çok ortak özelliği vardır. Bu bitkilerin içinde yüksek miktarda lif bulunduğu için vücuttan ödem atılmasını sağlar. Bu bitkilerin içinde antioksidanlar, polifenoller, flavonoidler ve vitamin bakımından zengin içerikler barındırır. Bitkilerin iyileştirici gücü sayesinde de hiçbir yan etkiye maruz kalmadan vücudunuzda bulunan ödemlerden kurtulabilirsiniz.

Vücutta Su Tutulmasının Temel Nedenleri

İnsanlar yediklerine içtiklerine dikkat etse de yine de şiş görünebilir. Bazen hep giydiğiniz ayakkabıyı giymekte de zorluk çekebilirsiniz. Bunun nedeni ise, vücudun ödem tutmasıdır. Vücudun su tutmasının en temel nedenleri ise şunlardır;

Kan dolaşımının yavaşlaması

Aşırı tuz tüketimi

Vitamin eksikliği

Hareketsiz yaşam

Haberin Devamı

Venöz yetmezlik (bacak toplar damarlarındaki bir rahatsızlık)

İç organ sorunları ( böbrekler, akciğer, kalp ya da karaciğerde meydana gelen sorunlar)

Adet kanamaları

Tiroit problemleri

Gebelik

Stres gibi pek çok nedene bağlı olarak sıralanabilir. Bu sorundan en fazla etkilenen bölgelerimiz ise; bacaklarımız ve yüzümüzdür. Bu da bizi olduğumuzdan çok daha kilolu gösterir. Bu durumda genel görünümümüzün bozulmasının yanında; yüksek manıza, eklem ağrılarına ve tansiyona da neden olur.