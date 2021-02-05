Hüner Coşkuner'in hastalığı kemik iliği kanseri nedir? İşte uzmanından kemik iliği kanseri belirtileri

Kemik iliği kanserine yol açan ‘multiple myeloma’ hücreleri bağışıklık sisteminde görevli beyaz kürelerin bir türü olan, plazma hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkıyor. Hastalık daha çok 60 yaşın üzerindekilerde görülüyor. Kemik iliği kanseri, kemoterapi, kök hücre nakli ve diğer yeni yöntemlerle zaman zaman kontrol altında tutulabiliyor. Kemik iliği kanseri tanısı ile gelen hastalarda tedavi, onkoloji doktoru tarafından hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektir.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ BELİRTİLERİ



Kemiğin kendi kanserleri erken evrede ağrı şeklinde bulgu verir. Omurga kemiğinin kanserleri zaman zaman bel fıtığı, kireçlenme gibi hastalıklarla karıştırılarak tanısı gecikebilmektedir.



Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Kemik iliği kanseri belirtileriyle ilgili şu bilgileri veriyor:

Kemik kanserlerinde sık görülen bulgular;



1-Yatınca veya oturunca daha belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı

2-Nedensiz yere gelişen ani kemik kırıkları

3-Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, yan yatınca ağrı

4-Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacaklarda kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme

5-Kansızlık

6-Aşırı halsizlik

7-Diğer daha nadir görülen bulgular şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın kemikte oluşturduğu etkiden kaynaklanırken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen durumlardan bazıları kolayca düzeltilebilen kanser dışı rahatsızlıklarda görülebildiği gibi bazıları ise sadece bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.

Kemik kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek zordur.