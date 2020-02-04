Homeopati nedir?

Homeopati 19. yüzyılın başlarında Alman doktor ve eczacı Samuel Hahnemann tarafından bulunan ve vücudun kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden bir tedavi sistemidir.



Homeopati, bir hastalığın, hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan bir alternatif tıp yöntemidir.



Homeopati'nin plasebo etkisi dışında bir faydası olduğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanamamıştır.



Homeopatik ilaçlar genellikle herhangi bir aktif madde barındırmadıkları için zararsız kabul edilirler. Fakat bu ilaçların geleneksel tıbbın yerine kullanılması hastaları tehlikeye atabilir.



Homeopati alternatif tıp kategorisine giren bir tedavi çeşididir ve kullanılmadan önce mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekir.



Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır/Kullanılmamalıdır?



Bağışıklık sistemini güçlendirilmesi ve dengelenmesi gereken her durumda



Fiziksel ve duygusal her türlü dengenin bozulduğu durumlarda destek amaçlı yada tedavi amaçlı



İlaç yan etkilerinin azaltılması gereken durumlarda