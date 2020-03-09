Hemogram testi nedir? Hemogram testi nasıl yapılır?

Hemogram kan hücrelerinin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir ve tam kan sayımı anlamına gelmektedir.

Hemogram kanda yer alan lökosit (Beyaz küre/akyuvar) , eritrosit (kırmızı küre/alyuvar), hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kan hücre elemanlarının sayılarını ve oranlarını veren testler bütündür. Bu testle kanda var olan hastalıklar anlaşılabilir.

Hemogram testi sonrası yorgunluk, ciltte oluşan morarmalar ve depresyon gibi birçok sorunlarının neden oluştuğu hakkında bilgi sahibi olunur. Ayrıca hemogram testi ile kanda herhangi bir enfeksiyon olup olmadığı anlaşılabilir.

Hastanede uzman kişiler tarafından yapılacak olan hemogram testi, genellikle hastanın kolundan kan alınarak yapılır. Bu testi yaptırırken diğer kan testlerinde olduğu gibi aç ya da tok olmanıza gerek yoktur, her iki durumda da yapılabilir.