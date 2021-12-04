HCT (hematokrit) nedir, değeri kaç olmalıdır? HCT düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

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HCT (hematokrit) nedir, normal değeri kaç olmalıdır soruları birçok kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. HCT, birkaç başka ölçüm yapan otomatik bir makine ile ölçülen bir kan örneğidir. Peki, HCT düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

HCT nasıl ölçülür?

Hct, aynı zamanda birkaç başka ölçüm yapan otomatik bir makine ile ölçülen bir kan örneğidir. Bu makinelerin çoğu hematokriti doğrudan ölçmüyor, daha çok hemoglobin miktarını ve kırmızı kan hücrelerinin ortalama hacmini hesaplıyor. HCT, bir santrifüj kullanılarak manuel olarak da belirlenebilir. Tüp santrifüjlendiğinde, kırmızı hücreler borunun tabanına sarılır. Daha sonra kırmızı kan hücrelerinin toplam kan hacmine oranı görsel olarak ölçülebilir.

HTC değeri kaç olmalı?

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Tıbbi cihazlar yardımıyla ölçülen ortalama kırmızı kan hücresi hacmi (MCV) ve eritrosit sayısının çarpımı ile hesaplanır. Normal hematokrit değerleri %35-45 arasında kabul edilir.

HTC testi nasıl yapılır?

Test, kolundaki bir damardan bir iğne ile çekilen bir kan örneğini gerektirir.

Test herhangi bir risk oluşturuyor mu?

Bir iğne ile kan örneği almak, kanama, enfeksiyon, morarma veya baş dönmesi gibi riskler taşır. İğne kolunuza dikilirse hafif bir batma hissi veya ağrı hissedebilirsiniz. Daha sonra, site biraz ağrıyabilir.

HTC test sonuçlarını neler etkileyebilir?

Yüksek rakımda yaşamak, HCT’nizi normalden daha yüksek bir seviyeye çıkarabilir. Hamile kalmanız veya 60 yaşından büyük olmanız, HCT’nin normalden daha düşük olmasına neden olabilir.

HCT düşüklüğü ne anlama gelir?

HCT düşükşüğü bulunan bir kişiye anemik olarak atıf yapılır. Aneminin birçok nedeni vardır. Daha sık görülen nedenlerden bazıları kan kaybı (travmatik yaralanma, cerrahi, kanama ve kolon kanseri), beslenme yetersizliği (demir, vitamin B12, folat), kemik iliği sorunları (kemik iliğinin kansere göre değiştirilmesi, kemoterapi ilaçlarıyla bastırma, Böbrek yetmezliği) ve anormal hemoglobin (orak hücre anemi).

HCT yüksekliği ne anlama gelir?

HCT yüksekliği, anormal derecede artmış kırmızı kan hücre sayılarını temsil eder. Kronik sigara içicilerde yüksek hematokrit görülür. Dehidrasyon, yanlış sıvı dengesi sağlandığında yok olan hatalı yüksek bir hematokrit üretir. Yüksek hematokritin diğer nadir nedenleri akciğer hastalığı, bazı tümörler, polisitemi rubra Vera olarak bilinen kemik iliği bozukluğu ve “kan dopingi” amacıyla sporcular tarafından eritropoietin (Epogen) kötüye kullanılmasıdır.